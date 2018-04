Nein, Single Moms suchen nicht verzweifelt Mr. Right!

Und hier eine Anekdote aus dem feministischen Märchenbuch: Ich stehe neulich mit einem Glas in der Hand auf einer Abendveranstaltung, da quatscht mich ein Typ, der meinen Kumpel kennt, von der Seite an. Er sei übrigens Anwalt im Filmgeschäft, very important, bitte hier seine Businesskarte. Er schaut etwas enttäuscht, als ich sie mir gar nicht anschaue, bevor ich sie in meine Handtasche stecke. Na ja. Man(n) kommt ins Sprechen. Er ist Mitte 40, alleinstehend. Ich habe zwei Kinder und bin alleinerziehend. Er sagt, er ist durch mit Alleinerziehenden. Das Gespräch droht in die Real-Satire abzugleiten, also höre ich lieber besser zu und frage beherzt nach: "Aha, und warum?"

"Weil jedes zweite Treffen wegen Fieber abgesagt wird", sagt er bestimmt.

"Vielleicht ist es aber nur eine Ausrede", gebe ich zu bedenken. "Vielleicht fanden dich die Single Moms nicht gut."

"Doch", sagt er. "Doch, doch, das glaube ich schon."

Ich muss laut lachen. Er nicht. Er schaut blasiert in die Leere. Unklar bleibt, ob er beleidigt ist.

Dass "alleinerziehend" gar nicht so schlimm ist, das hat glücklicherweise endlich auch das Bundesfamilienministerium Anfang dieses Jahres eingesehen. Die von 1,3 Millionen auf 1,6 Millionen angestiegene Zahl an nicht verpartnerten Eltern in Deutschland – von denen neun von zehn Frauen sind – sieht laut neuer Studie des Ministeriums "ihre Lebenssituation überwiegend positiv". Wurde der Begriff "alleinerziehend" in der gesellschaftlichen Norm bislang gern in die Nähe einer Krankheit gerückt, gleichbedeutend mit Dschungelcamp-Zielgruppe und RTL2, muss nun offenbar auch das Bundesfamilienministerium einräumen, dass mit "gängigen Vorteilen" aufzuräumen ist. Gut so weit.

Aber wie nur bekommen meine Single-Freundinnen mit Kindern und ich es jetzt hin, dass auch der Rest der Republik Wind von diesem Paradigmenwechsel bekommt? Wie vermittelt man möglichst allen Teilnehmern auf Tinder und Co., dass die Erwartungshaltung von alleinstehenden Müttern an Dates nicht auf eine verzweifelte Art jene ist, nur einen Mann für eine korrekte, heterosexuelle Paar-Beziehung zu finden? Dass es nicht darum geht, jenen Hans oder Paul kennenzulernen, der die Mutti komplettiert und aus Elend und Einsamkeit befreit?

Denn das, so kann ich versichern, klingt auch für uns vermeintlich hoffnungslose Fälle so aufregend wie Eltern-Laternenbasteln im Kindergarten.

Bitte keinen Typen mit Helfersyndrom

Also, jetzt sogar mit staatlichem Gütesiegel: Alleinerziehende suchen nicht verzweifelter als andere nach Mr. Right. Sie wollen wie jede Frau lachen, flirten, über das Leben, die Literatur und die große weite Welt reden. Sie wollen beim ersten Date auch nicht gefragt werden, ob sie einen Papa für ihre Kinder brauchen. Und sie wollen ganz, ganz sicher nicht den Selbstwertgeminderten oder den Typen mit Helfersyndrom anlocken. Und bitte schon gar nicht den, der sich schon vor dem Treffen ausgerechnet hat, inwiefern der Marktwert einer Alleinerziehenden mit der Anzahl ihrer Kinder proportional sinkt und so seine Chancen erhöht. Das führt dann nämlich zu Gesprächen, als würde Donald Trump unterm Tisch sitzen. Nach dem Motto: "Sie ist keine zehn mehr auf der Dating-Skala, aber ich lasse sie mal kommen."

Glücklicherweise ist die letzte Kategorie natürlich die Ausnahme. Die Ausreißer nach unten kommen vor.

"Warum sollte jemand mit dir zusammen sein, wenn es genug 35-Jährige da draußen gibt, die noch auf den Richtigen warten?", wurde ich vor einem Jahr mal gefragt. Ich dachte kurz nach und sagte zum mir gegenübersitzenden Typen: "Warum sollte dich überhaupt jemand daten?"

Er sagte dann: "Dumme Kuh." Und ich sagte das "A"-Wort. Wir sind bis heute übrigens sehr gut befreundet.

Caroline Rosales (35) ist Redakteurin der Funke Mediengruppe und lebt in Berlin.

Mehr Single-Mom-Kolumnen:

Warum Mütter sich trennen - und trotzdem glücklich sind

Heidi Klum und Tom Kaulitz – die neue Lust auf die Vierziger