Genau hinsehen bei der Osternestsuche!

Pünktlich zur Osterzeit erwacht das Mamil aus dem Winterschlaf. Mäßig bemuskelt zwängt es sich in enganliegendes Bunttextil aus der Raumfahrtforschung, ultraleicht, aber leider auch ultratransparent. „Mamil“ steht für den „mittelalten Mann in Lycra“, Herren in Strumpfhosen also, die den welken Leib per Stretchkostüm aerodynamisieren.

Gerade an Ostern, wenn Deutschland goetheselig zum Frühlingsspaziergang aufbricht, üben sich Mamils in darstellenden Leibesübungen. Sie faszinieren weniger durch Anmut oder Tempo, sondern vor allem durch ihren Mut, ihren ansonsten in Anthrazit versteckten Körper zur Schau zu stellen. Was für normale Menschen wie ein schrumpeliges Gemächt aussieht, betrachtet ein Mamil als Erotik.

Anders als die raren Mafils, also öffentlich sportelnde Frauen, verfügen Mamils über Spezialrezeptoren, die Problemzonen einfach ausblenden. Daheim vor dem Spiegel dreht, biegt und reckt sich das Mamil im Schummerlicht so lange, bis der subjektive Eindruck extremer Durchtrainiertheit entsteht. Zunehmender Unsichtbarkeit im Alter begegnet das Mamil mit offensivem Altersexhibitionismus.