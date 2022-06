Praktisch ist manchmal das Gegenteil von gut und richtig

Drama: Bier ist alle. Und Kohldampf pocht. Die jungen Menschen wissen Rat. Eine Viertelstunde später bremst ein schwarzes E-Bike auf dem Rasen. Kühles Dosenbier, Einweggrill, Glibberwürste – alles frei Park. Am nächsten Morgen ist die Feierbande fort, aber ihr Lagerplatz leicht zu finden. Da, wo der Grill samt Asche steht, die Dose liegen und das, was die Krähen von den schmierigen Wurstfolien übrig gelassen haben. Pfand egal. Die Jugend macht seit je her das, was geht: Liefer-App und fettig.

Einkaufen ist mehr als der schnöde Tausch von Geld gegen Lebensmittel, ein sozialer Akt, der Kieze erhält, Einsamkeit reduziert, zum Bewegen zwingt und Müllbewusstsein erfordert. Integration mit der Einkaufstasche. Erfahrene Einkäufer checken das Wetter, wählend passende, womöglich geschmackvolle Kleidung, packen Pfandflaschen ein und nehmen den Müll mit runter, halten im Treppenhaus einen Schwatz, schimpfen die Lieferfahrzeuge vor der Tür, flanieren über den Markt, treffen Bekannte, suchen das Apothekenschaufenster nach neuen Wundermitteln ab, freuen sich, wenn der Pfandautomat mal alles frisst – ein Zu-Null-Sieg gewissermaßen – und verwickeln den Kassierer schließlich in ein Gespräch über Preise, Putin oder jene mysteriöse Payback-Karte, auf die man seit Jahren tapfer verzichtet.

Nur am Rande: Manche Supermarktkräfte sollten für ihre geduldigen Plaudereien mit Kunden einen Bonus aus der Pflegekasse bekommen. Wer liefern lässt, weil er gerade auf einem Bildschirm guckt, wie das richtige Leben sein könnte, verzichtet auf dieses pralle und kostenlose Sozialpaket.

Die Niederländer, ein geschäftstüchtiges Völkchen, machen den flinken Lieferanten das Geschäft nun schwer. Keine neuen Lagerräume in der Stadt, Ruheräume für Boten, die maximal mit Tempo 25 liefern dürfen. Die holländischen Kriterien lauten nicht „Umsatz“ oder „Börsengang“, sondern „Lebensqualität und „wünschenswert“. Protestmärsche von Lieferfans blieben bislang aus. Praktisch ist manchmal eben das Gegenteil von gut und richtig.

Mehr Folgen von Hajo Schumachers Kolumne: