Hajo Schumacher schreibt über die deutsch-amerikanischen Beziehungen in weltpolitisch schwierigen Zeiten.

Berlin. Hallo USA. Wir müssten mal kurz reden. Über unsere Beziehung. Diese leichte Aggressivität, genervtes Augenrollen und mauliges Kopfschütteln – da hat sich über die Jahre so ein komischer Ton eingeschlichen. Paartherapeuten fragen in solchen Situationen, wann denn der letzte schöne Moment war. Wahrscheinlich 2008, im Sommer. 200.000 Menschen waren zur Berliner Siegessäule gekommen, um einem US-Senator zuzujubeln. „Völker, der Welt, schaut auf diese Stadt“, hat Barack Obama damals gerufen, ein Zitat des Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter aus dem Jahre 1948, als Berlin von russischen Truppen eingeschlossen war.

Obama löste George W. Bush ab, hatte eine nette Familie, fand stets passende Worte und Gefühle und bekam den Friedensnobelpreis. Wenig später modernisierte er die US-Atomwaffen und ließ Killerdrohnen fliegen, die nicht immer Terroristen trafen.

Dann kam Trump. Der Sturm aufs Capitol. Wir entfremdeten uns endgültig. Wir glaubten an eine Negativgleichung: Das Gegenteil von Trump kann nicht verkehrt sein. Trump war die beste Image-Kampagne für Wladimir Putin. Joe Biden, den tüdeligen Opa, nahmen wir anfangs auch nicht ernst. Bis er Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrraketen und Drohnen an die Ukraine lieferte, hinzu kam digitale Hilfe von Unternehmen. Biden erklärte, die USA würden die Ukraine so lange unterstützen wie nötig. Diese Klarheit hätte sich Präsident Selenskij von den Deutschen auch gewünscht, denen der ukrainische Kampf um Freiheit ja vielleicht auch wichtig sein könnte.

Zuletzt war viel Eingestehen. Wolfgang Kubicki und der Bundespräsident gaben zu, sich in Putin getäuscht zu haben. Gehört dazu nicht auch, unser Verhältnis zu den USA zu justieren? Wenn’s drauf ankommt, steht der Partner in Washington, egal, wie viele Kilometer Nordstream II fertiggestellt sind. Verlässlichkeit ist altmodisch, aber alternativlos. Außerdem besteht noch ein grundsätzlicher Unterschied. In den USA kann man Präsidenten erstens kritisieren und zweitens nach vier Jahren abwählen.