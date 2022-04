Schumachers Woche Papier ist auf Dauer wertvoller als das, was drauf steht

Büro leergeräumt. Gäste aus Odessa. Wohnraum ist genug da, wenn all der Krempel wegschafft ist. Die eigenen Bücher zum Beispiel, Prädikat schwer verkäuflich. Da wären noch gut hundert Exemplare eines Machwerks, das schon vor fünfzehn Jahren kein Renner war. Vielleicht, hoffte ich, kommt die gute, alte Zeit zurück. Wird sie aber nicht. Wahrheit tut manchmal weh, aber Realitätsschocks sind Alltag. Der Rohstoff Papier ist auf Dauer wertvoller als das, was drauf steht. Verlage verkaufen überschüssige Bücher an die Dämmstoffindustrie. Wenn man die Seiten fein reißt und die Streifen locker zu Platten presst, dann helfen ehemalige Bücher beim Energiesparen. Werfe ich die eigenen Werke eben ins Altpapier.