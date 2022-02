Das dumpfe Gefühl der Achtziger ist zurück

Was antworten, wenn Kinder fragen, was dieser Angriff auf die Ukraine soll und was wohl folgt, überlegt Hajo Schumacher.

Berlin. Wenige Stunden, bevor Wladimir Putin der Welt den Krieg erklärte, saßen wir am Abendbrottisch und bereiteten die Geschichtsklausur vor. Thema: die Aufklärung. Mit etwas Pathos wies ich darauf hin, welchen Weg die großen Philosophen Europas in nur 200 Jahren genommen hatten. Schrieb Thomas Hobbes noch vom egomanischen Triebmenschen, der des Menschen Wolf sei, glaubte Rousseau wenig später an das Gute, Kant an die Vernunft und Diderot an den Scharfsinn.