Jede Quarantäne stellt die Charakterfrage

Zwei Jahre lang war unser Kolumnist Hajo Schumacher dem Coronavirus entwischt - nun befindet er sich in Quarantäne.

Berlin. Heute habe ich den achten Strich in die Wand geritzt. Mit einem alten Kugelschreiber. Ein Fünfer-Päckchen und drei einzelne. Immerhin das Schreibzeug ist mir geblieben. Und ein offenes Fenster, zum Schocklüften, ohne Gitterstäbe. Zusammengeknotet müsste das Bettzeug langen. Der Bücherstapel guckt mich vorwurfsvoll an. Ich bin gefangen in der eigenen Wohnung, schon eine gute Woche.