Schumachers Woche Trio, Triell, Triage? Wir treten ein in die Ära des Dreiers

Unerhört, also wirklich. Neulich erfuhr ich von einem entfernt bekannten Paar, das nach vielen aufopferungsvollen Ehejahren die Partnerschaft geöffnet hat, für einen gemeinsamen Freund. Die Frau hat nun zwei Männer, die sich beide angeblich bestens verstehen. Man wohnt, isst, urlaubt, schläft zu dritt. Statt Bienen jetzt also Bonobos, jene Affenart, die Konflikte bevorzugt beim Liebesspiel bewältigt. Bei diesem Dreibund, so berichtet ein Spion, sei viel Rücksicht vonnöten, Respekt und permanente Kommunikation auf Augenhöhe. Sechs Ohren hören eben noch mehr zartgiftige Untertöne. Trio, Triell, Triage? Man weiß es nicht. Ein Ego-Hooligan wie Markus Söder hätte jedenfalls keine Chance im Dreieck.