Wie rahmen wir die langen Monate der Krise für uns?

In seiner Kolumne schreibt Hajo Schumacher heute über Framing - die Kunst, die Realität einzuordnen.

Hajo Schumacher schreibt immer sonntags in der Berliner Morgenpost.

Ich habe ein Zertifikat bekommen, von meinem Stromversorger. In diesem Jahr werde ich 195 Kilogramm Kohlendioxid sparen. Da lacht der Eisbär. Und ich bin jetzt ein guter Mensch. Je mehr Strom ich verbrate, desto mehr CO 2 spare ich. So macht Klimawandel Spaß. Gute Arbeit, lieber Stromversorger.