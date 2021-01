Hajo Schumacher schreibt immer sonntags in der Berliner Morgenpost.

Nichts ist skurriler als Fundstücke in der eigenen Wohnung, beobachtet Hajo Schumacher.

Berlin. Ist es die Pandemie, die mich wunderlich werden lässt, oder das Alter? Oder vielleicht beides? Die Chefin behauptet, ich sei schon immer so gewesen. Was ist los? Wegen des fortgesetzten Hausarrests dringe ich in Gegenden unserer Höhle vor, die schwer zugänglich sind, aus Gründen.