Warum Fehleinschätzungen in Corona-Zeiten akzeptiert werden sollten, beschreibt Hajo Schumacher in seiner Kolumne.

Schumachers Woche Was ist so schwer an zugeben, verzeihen, besser machen?

Berlin. Psst, hallo Sie! Ja, Sie! Ich hätte da mal eine delikate Frage, ganz im Vertrauen. Ich sag’ auch nichts weiter. Jetzt die Frage: Haben Sie sich in diesem Jahr mal geirrt, was dieses Virus angeht? Nein? Nie? Geht mir auch so. War doch schon im Januar klar, dass da was kommen würde. Und dass Masken helfen. Und dass Kitas und Schulen kein..., Moment, ... also natürlich ein Infektionsrisiko darstellen. Ich operiere auch gern mit Begriffen wie „langfristig“ oder „Gesamtkonzept“ oder „konsequent“ – klingt immer kompetent.