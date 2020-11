Kolumne: Vielleicht hätte ich besser jemanden fragen sollen ...

Als alter weißer Mann muss ich mich in einem Baumarkt wohlfühlen. So will es das Klischee. Und es stimmt. Gierig sauge ich die warme Abluft der Großsäge ein, die sich durch den Leim der Faserplatten frisst und klopfe der Farbmischmaschine freundschaftlich auf den Buckel. Wie alle Männer bin ich begnadeter Heimwerker mit Improvisationsgeschick. Weil ich den Spezialschlüssel für den Blattwechsel verlegt habe, sägt die Stichsäge seit Jahren mit einer Klinge durch Holz, Metall und Finger. Top. Neulich habe ich den störrischen Waschbeckenabfluss mal von Grund auf ... – es hätte den kostspieligen Notfalleinsatz des Klempners wirklich nicht gebraucht. Der Stromausfall im Haus war ein Klacks dagegen. Woher soll ich wissen, wo diese Leitungen verlaufen? Nach gebohrt kommt eben geschmort.

Sonntags, wenn der Baumarkt geschlossen hat, sortiere ich mein Werkzeug, also das, was ich gerade finde. Zehner-Schlüssel sind leider nie dabei. Es liegt am Ordnungsprinzip: Hält man seine Schätze in einer großen Kiste beisammen, wuchtet man den schweren Kram pausenlos umher. Deswegen dezentral: ein paar Schraubenschlüssel bei den Rädern, die Holzsachen plus Pflaster im Keller, in der Wohnung Hammer und Zange, womit sich alle anderen Werkzeuge improvisieren lassen. Für den Toaster, dem ich an diesem Wochenende einen zweiten Glühling bescheren werde, brauche ich die Bohrmaschine, um die Nieten aufzufräsen. Den Rest macht das Küchenmesser, das letzte ohne abgebrochene Spitze. Montag dann wieder in mein zweites Zuhause. Im Baumarkt wartet ein Sonderangebot, die 243-teilige Werkzeugkiste, erstklassiges Material, fast geschenkt. Vielleicht nehme ich gleich zwei. Das meiste Werkzeug besitze ich zwar, aber eben nicht überall. Aber jetzt erst mal den Toaster.