Weltuntergänge sind noch rarer als Säbelzahntiger

Hajo Schumacher schreibt immer sonntags in der Berliner Morgenpost.

Es waren mal wieder Stresstage für das Nebennierenmark. In diesem sympathischen Paraganglion (bitte googeln, ich hab’s auch abgeschrieben) wird Adrenalin produziert, jenes wundersame Hormon, das das Herz schneller schlagen lässt und die Verdauung bremst. Die Evolution hat Adrenalin einst als eine Art Naturdoping erfunden, das beim Überleben half.

Sobald der Säbelzahntiger fauchte, mussten unsere befellten Vorfahren entweder kämpfen oder ausbüxen. Beide Aufgaben wurden vom Krisenhormon erleichtert. Nun sind die Säbelzahntiger verschwunden, aber das Adrenalin ist geblieben. Wohin damit?

Corona hat beim Abbau geholfen. Wann immer sich eine Möglichkeit für Wut, Angst oder Kopfschütteln bot – Covid-19 trieb den Herzschlag zuverlässig empor. Und natürlich Trump. Bis zur letzten Sekunde.

Das Problem: Aufregen führt zu gar nichts. Weder das Virus noch die USA lassen sich von unserer Empörung beeindrucken, noch nicht einmal, wenn wir sie auf Facebook verbreiten. Adrenalin ist für echte Krisensituationen gedacht, Säbelzahntiger zum Beispiel. Fernsehen oder Internet dagegen simulieren den Ernstfall nur. Und wir simulieren Flucht oder Kampf durch folgenloses Wutgrummeln aus dem Sessel. Treibt den Puls ja auch hoch.

Neuere Studien haben übrigens ergeben, dass die Lautstärke der Empörung und das tatsächliche Wissen über die Umstände in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis stehen, also: je ahnungsloser, desto lauter. Zugleich ist Dauererregung nicht gut für die Pumpe. Stress halt.

Aus einigen hunderttausend Jahren Menschheitsgeschichte wissen wir, dass Weltuntergänge noch rarer sind als Säbelzahntiger und sich vor allem nicht vorhersagen lassen. Unsere Wut ist der Welt egal. Was also spricht dagegen, die eigene Empörungsreflexe einfach mal zu ignorieren, an die frische Luft zu gehen, ein gutes Buch zu lesen und den aktuellen Stand von Auszählungen oder Neuinfektionen später abzufragen.

Leise Gelassenheit ist die Tugend der Stunde. Auch das Nebennierenmark braucht mal einen Lockdown.