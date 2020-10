Die Brüllaffen haben keine Mehrheit in diesem Lande

Berlin. Es war eine extremistische Woche. Ein Privatsender zeigte, werbefrei, eine aufwendige Reportage aus der Welt der Rechtsradikalen. Eine Dokumentation des Rundfunks Berlin-Brandenburg beschrieb, wie Linksradikale sich in besetzten Berliner Häusern verschanzen und einen ganzen Kiez terrorisieren, unter dem albernen Vorwand, gegen Diskriminierung zu kämpfen. Das sei doch nicht so schlimm, schließlich gehe es gegen die Immobilienbranche, sagen die einen. Ein paar Hakenkreuze, das seien doch nur Dumme-Jungen-Streiche, erklären die anderen.

Damit wären wir beim Problem: Je nach Weltsicht werden die Extremisten der eigenen Seite in Schutz genommen, die anderen vollautomatisch verdammt. Die Kunst des blinden Auf- und Gegenrechnens beherrschen beide Seiten virtuos. Mit dieser hochflexiblen Ethik hätscheln beide Parteien am äußeren Rand ihre Krawalltruppen, die sich dank Ignoranz oder Fürsprache legitimiert fühlen dürfen, Hass auf die Straße bringen, Gewalt und Straftaten inklusive.

Demokratie ist nie fertig, immer fehlerhaft, aber doch das bewährteste aller Systeme, um Konflikte nicht mit der Keule auszutragen. Wer auch immer sich überlegen, schlauer, stärker, wertvoller fühlt, hat zu akzeptieren, dass daraus keine Rechte abzuleiten sind.

Demokratie heißt Menschenwürde, was wiederum Gleichbehandlung bedeutet. Autokratien und Diktaturen praktizieren das Gegenteil: Sonderrechte ohne Grund. 75 Jahre Kriegsende und 30 Jahre Einheit wären Anlass genug, anti-demokratische Umtriebe aufzudecken und zu bekämpfen. Leider ist das „Lernen aus der Geschichte“ eine ebenso oft wiederholte wie ignorierte Forderung.

Gewalt, so lautet das oberste demokratische Prinzip, geht von einem Volke aus, das sich geeinigt hat, Konflikte aller Art in Parlamenten auszutragen, gemeinsam beschlossene Regeln einzuhalten, die Perspektive der anderen zu respektieren und vor allem Mehrheiten anzuerkennen. Die Brüllaffen und Knüppelschwinger haben keine Mehrheit in diesem Lande. Sie spüren es nur zu selten.

Schumachers Woche erscheint jeden Sonntag in der Berliner Morgenpost.

