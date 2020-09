Anne und die finsteren Mächte

Anne ist Mitte 50 und lebt mit zwei Katzen im schmucken Altbau. Sie hat geerbt und wenig Erwerbsstress. Anne glaubt, dass jeder Mensch geheilt werden muss – wegen traumatischer Kindheit, des Gifts in der Umwelt und all der herzlosen Kapitalisten. Ihre Heilung bezieht Anne aus pflanzlicher Kost, Yoga, Fasten, Globuli und Facebook. Sie nennt „spirituell“, was ich als „esoterisch“ bezeichne. Ich habe Anne als ein wenig spinnert erlebt, zugleich entspannt und lustig, bisweilen sogar selbstironisch, was nicht selbstverständlich ist für ziemlich Grüne. Themen wie Impfen und Homöopathie haben wir ausgespart.

