Jetzt ist Sommerloch – die Zeit der Tiere

Jetzt kommen die Tage des Tieres. Die Menschen stellen ihre Betriebsamkeit ein, sogar Karl Lauterbach. Sommerloch. Aber bitte nicht ohne Viecher.

16 Jahre durften wir uns auf Helmut Kohl verlassen, der jeden Sommer am Wolfgangsee urlaubte, um eine weitere Folge Familientheater aufzuführen. Immer dabei waren die Söhne Walter und Peter sowie die tapfere Hannelore, die entweder eisern lächeln, bewundernd gucken oder beim Brettspiel verlieren durfte. In Nebenrollen fanden sich Schlauchboot, Trecker, Surfbrett, oft auch die vorn offene Sandale.

In der Hauptrolle, neben Kohl: ein Tier, herbeigekarrt und mit Futter sediert. Viel Hund, bisweilen Katzen, seltener Kuh und Hirsch, einmal ein Kitz, dem Hannelore das Fläschchen reichen durfte. So viel idyllisches Drama lässt sich kaum steigern, auch wenn sich unser grüner Strubbelkopf müht. Aber: Wollen wir Robert Habecks Pferde als Sommertiere des Jahres feiern, jene langweiligen Koniks, die bestenfalls mal schnuppern kommen, wenn man sich ruhig hinlegt, was bei einem Hyperaktiven wie Habeck aber eher selten vorkommen dürfte.

Da waren Kaiman Sammy (1994), Killerwels Kuno (2001) und Geierschildkröte Eugen (2002) von anderem Schlag, sie ängstigten die Republik. Oder Ausbrechergrößen wie Seehündin Zola (2003) Känguru Heidi (2004) und Schaf Shrek (2006). Unvergessen auch die elegante Münsteraner Schwänin Petra, die sich in ein Tretboot verliebte.

Falls auch Viren zu den Sommerlochtieren zählen, ist das Rennen wohl gelaufen. Gegen den miesen kleinen Gesellen hätte nicht mal Yvonne (2011) eine Chance, jene Kuh, die sich für ein Reh hielt und lieber durch die bayerischen Wälder tollte, anstatt im Schlachthof zu baumeln.

Das Virus mit dem sperrigen Namen Covid-19 kann einfach zu viel, mutieren etwa, den Schulstart verhindern oder gar eine zweite Welle auslösen.

Was macht eigentlich Orakelkrake Paule (2010)? Der Vielarmige, der bei der Fußball-WM die Sieger aller deutschen Spiele richtig tippte, könnte zumindest mal vorhersehen, ob der Spuk tatsächlich bis in den nächsten Sommer reicht.