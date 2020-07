Denkmäler umstürzen? Lieber begehbare Museen draus machen!

Wie sollen wir mit unseren Denkmälern umgehen? Hajo Schumacher stellt da so seine Überlegungen an. Die nicht jedem gefallen.

Tut mir leid. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Mir ist ein Kommentarfehler unterlaufen. Neulich äußerte ich mich an dieser Stelle zum weltweiten Trend, Straßen umzubenennen und Denkmäler zu stürzen. Am Beispiel des bis heute als Helden gefeierten U-Boot-Kapitäns Otto Weddigen mahnte ich, den Kontext zu berücksichtigen, Geschichte also nicht auszuradieren, sondern zu erklären.