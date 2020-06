Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Bis vor ein paar Monaten hat eine junge Schwedin gepredigt, etwas achtsamer zu reisen und zu konsumieren, wollen wir auf diesem Planeten noch ein paar Jahre klarkommen. Viele haben genickt, wenn sie sprach, bei Klimagipfeln und anderen Shows.

Diese Woche nun rühmt sich die Bundesregierung eines historischen Multimilliarden-Geschenks, das sich auch als 130 Milliarden Euro teures Anti-Greta-Paket betrachten lässt. Die Mehrwertsteuer wird mit einem einzigen Ziel gesenkt: Der Konsum soll steigen.

Das kann sich in seiner ganzen Unoriginalität kein Elektronikmarkt besser ausdenken. Eher gefühlte als echte Preissenkungen sollen im Aktionszeitraum bis Jahresende eine Schnäppchen-Atmosphäre schaffen. Magisch lässt sich der Mensch in seinem edelsten Zustand, dem des Verbrauchers, in die Einkaufszentren locken, wo er einfach nur kaufen soll, egal was.

„Mit Wumms“, so hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz sehr emotional gesagt, solle sich Deutschland aus der Krise shoppen, gerade so, als würde der Kram früherer Jahre nicht aus allen Schränken quillen. Entschuldigung, aber ich möchte nicht mehrwertgesteuert werden. Patriotischer Krempelkauf liegt mir wirklich nicht. Ich muss nicht unbesiegt vom Feld der Shopping-Schlacht kriechen.

Wahrer Fortschritt besteht nicht in Turbokonsum, auch dann nicht, wenn wir fürs Vaterland kaufen, was wir nicht benötigen. Ein Verbrauch, der dem Klima, den Arten, dem Regenwald, unseren Kindern gerecht wird, ist langsamer, schlauer und strapaziert unsere globalen Vorräte nicht.

Kurz keimte die Hoffnung, dass die globale Krise Corona zu einem globalen Nachdenken führt. Doch wieder schlägt das kurzfristig Kurzsichtige das langfristig Vernünftige. Übrigens nicht, weil unsere Politiker so blöd sind, sondern weil sie uns geben, was wir wollen. Die Bürger könnten natürlich mit stummer Kaufzurückhaltung antworten.

Nur jetzt gerade nicht. Ich muss auch los. Die Schnäppchenjagd beginnt.