Berlin. Dreimal die Woche rumpelt’s im Hof, es klirrt, donnert, scheppert. Den schönsten Lärm des Tages machen die Müllmänner, systemrelevante Menschen, die den Laden nicht nur in C-Zeiten, sondern immer am Laufen halten. So wie Pflegende, Liefernde, Kassierende, Polizisten, die sich bespucken lassen, und Krankenhausmitarbeitende, die in Virenwolken ausharren.

Vor ein paar Wochen haben wir geklatscht für die, die den Alltag aufrechterhalten. Und darum geht es: Normalität im Ausnahmezustand. Deswegen verstehe ich die Frage überhaupt nicht, ob Abiturprüfungen abgesagt werden sollten. Natürlich nicht. Was machen wir denn mit all den anderen, den Azubis und Lehrlingen und Bachelors und Sprachprüflingen? Alle absagen oder beschenken? Ja, es wird Kreativität brauchen, die Sicherheit zu gewährleisten, das Lernen war suboptimal. Geheimtipp: Seife und Handtuch kann man von zu Hause mitbringen, auch mit Maske lässt sich denken und schreiben. Kein Fall für Amnesty, sondern Alltag für Millionen Kinder in anderen Teilen der Welt. Wir haben es mit fast Volljährigen zu tun, die ein Austauschjahr in Trump-Land überlebt, die hochmotiviert Mottoparties oder Abisausen an der Costa del Sol organisiert, den Umgang mit gefährlichen Substanzen oft geübt und für „Fridays for Future“ nachgelernt haben. Diese selbstbewussten Menschen sollen plötzlich überfordert sein? Nein, sind sie nicht. Sie werden diesen Stresstest mit Bravour bestehen. Wer wirklich Probleme hat, kann sich ein Attest holen – wie früher auch. Und wer unbedingt ein Durchschnittsabitur will – meinetwegen. Aber bitte ohne Hochschulreife. Ein Abitur ist keine Superleistung, für die dieses Land eine Sekunde lang dankbar sein müsste. Im Gegenteil: Das Abitur ist ein Privileg, ein Geschenk dieser Gesellschaft, Eintrittskarte zum Sonnendeck der Akademiker, wo Virologinnen, Impfstoffentwickler, Physikerinnen oder Schutzmaskenproduzenten ausgebildet werden. Die Anführer von morgen müssen Krisen nicht umgehen, sondern klugen Umgang damit lernen.