Warum Facebook eine Fake-News-Schleuder ist

Die Sucht hielt Dieter (Name von der Redaktion geändert) fest in ihren Klauen. Noch im Halbschlaf, aber schon empört griff er morgens sogleich zum Smartphone. Wieder hatte ein Quacksalber Backpulver als Corona-Schutz gepriesen, Meinungsguerillas kämpften erbittert ums Rechthaben, Prediger verkündeten, dass wir grundlos panisch seien. Während Dieter all den Quatsch mit der grimmigen Miene des Durchblickers teilte, zogen die Kinder zu Oma aufs Land, Freunde tauchten ab, und eines Abends war die Partnerin verschwunden.

Heroin ist schlimm, Crystal Meth schlimmer, aber Facebook ist die tückischste aller Drogen. Gefangen in einer Endlosschleife aus Zorn und Likes und Dopaminschüben vergiften die Facebook-Junkies ganze Gesellschaften. Wie wäre es um die Laune im Land derzeit wohl bestellt, wenn wir unsere Informationen seit Mitte März nur über Facebook erhalten hätten? Facebook ist Sucht, Seuche und Jauche.

Die angebliche Kontrolle funktioniert nicht, soll sie am besten auch gar nicht, denn bizarrerweise wird auf der Plattform besonders eifrig geteilt, was absurd, falsch oder eklig ist. Mist sorgt für „Engagement“ – so heißt Sucht im Silicon Valley. Und je länger Dieter vor seinem Bildschirm klebt, desto mehr Daten liefert er und ist zugleich für Reklame offen, auch politische Werbung, die aber nur selten als solche zu erkennen ist.

Lieber Bücher lesen in der digitalen Quarantäne

Keine Frage, die öffentlich-rechtlichen Sender sind zu renovieren. Auch wir Zeitungsleute sind nicht immer in Topform. Aber unser Geschäftsmodell ist nicht das Verbreiten von Desinformation. In der Krise zeigt sich, auf wen oder was Verlass ist. Auf die Fake-Schleuder Facebook sicher nicht.

Prüffrage: Was würde uns fehlen, gäbe es jene gewissenlose Vereinigung mit dem blauen Logo nicht? Richtig: nichts. Und Dieter? Er hat den kalten Entzug mit digitaler Quarantäne geschafft, liest jetzt wieder Bücher und ist verträglich wie früher.

