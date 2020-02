Neulich las ich von „Gin-Yoga“. Ich dachte an einen Schreibfehler, wegen „Yin“ und „Yang“. Aber nein, es war tatsächlich jener eigenwillige und vorübergehend als Kultgetränk verehrte Wacholderschnaps gemeint, der vorwiegend in rauen Gegenden ausgeschenkt wird, in Westfalen etwa aus braunen Steingutflaschen.

Der Hausmann schätzt Gin zum Desinfizieren von Schürfwunden oder zum Reinigen der Fahrradkette. Weil Gin angeblich die Muskeln lockert, sei man gelenkiger beim Yoga, so erklären britischen Erfinder. Welch eine Perspektive für darbende Eckkneipen. Ich fand schon Bier-Pong spannend, eine Variante des Tischtennis’, die zügigen Bierkonsum zum Ziel hat. Früher halfen Trinkspiele bei der Druckbetankung Früher, als wir nur Schwarz-Weiß-Fernsehen und Holzbauklötze hatten, halfen unterkomplexe Trinkspiele mit Karten oder Würfeln bei der Druckbetankung. Wer eine ungerade Zahl würfelte oder eine schwarze Karte zog, musste einen Schnaps trinken. Stockte das Spiel, erweiterten wir um gerade Zahlen und rote Karten. In unserer gesundheitsbewussten Zeit sind derlei barbarische Rituale verpönt, deswegen muss Alkoholkonsum mit gesellschaftlich Akzeptiertem getarnt werden. Pils-Pilates ist bei Männern fast so beliebt wie Korn-Kugelstoßen, Frauen schätzen das elegante Kirschlikör-Karate oder die Merlot-Meditation. Freunde des Aquavits tendieren zum Jubi-Joggen, wenn Rioja-Radeln mal ausfällt. Auf dem Rhein ist das Rum-Rudern sehr beliebt, am Ufer sieht man je nach Gegend Alt-Angler oder Kölsch-Kicker. An der Küste wiederum schätzt man Sake-Segeln, in den Bergen Absinth-Abseilen und Weizenbier-Wandern. Bitte Hände weg von illegalen Wassersportarten Doch bitte Hände weg von illegalen Wassersportarten wie Koks-Kajak oder Cannabis-Kanu. Bewegungsferne Menschen schätzen Whisky-Wellness, Kolumnenautoren üben sich seit Jahren in Tequila-Texten oder Scheureben-Schreiben. Wer wiederum detoxisch unterwegs ist, macht Joghurt-Yoga, wobei auch Tofu-Turnen nicht zu verachten ist. Und einen ordentlichen Vorrat Kopfschmerztabletten wünschen wir allen, die gerade im Wodka-Wochenende versacken.