Man muss sie einfach mögen, unsere Sommermänner

Hajo Schumacher über Männer im Urlaub - am Strand, Pool, im Freibad oder am Badesee.

Ich mag Männer im Urlaub, vor allem dann, wenn sie an Ufer, Strand oder Beckenrand ins Plaudern geraten. Nur Angler sind zäh, von der Tageszeit her und ihrem eher nordfriesischen Mitteilungsbedürfnis. Am Meer findet sich oft der notorisch Gutgelaunte, der sich gleich nach dem Frühstück ins hüfthohe Wasser stellt, immer eine Dose Bier im Anschlag. Er grölt etwas von „alle Fünfe gerade“ und Spaß, der sein muss. Das Wasser um ihn herum ist merkwürdig warm, die Gattin rot von Sonne und Peinlichkeit.