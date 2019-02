Warum Hannover ab und zu sogar vor Berlin liegt

Berlin. Neulich habe ich Rajesh getroffen. Er studiert Maschinenbau und berichtete seiner Familie in Indien begeistert von einer in Deutschland einzigartigen Aktion, die ihm und anderen Studierenden aus aller Welt ein Zimmer in der Stadt verschafft hat. Wo? Na klar, in Hannover.

Niedersachsens Metropole lädt zu Scherzen ein wie sonst nur Bielefeld. Aber fair ist das nicht. Gerade wurde „Gender-Sternchen“ zum Anglizismus des Jahres gewählt, als positiver Beitrag zur deutschen Sprache. Aber zuvor schon war in Hannover das „Gendern“ städtischer Texte verordnet worden. Tragische Erkenntnis für Hamburg, Berlin, München und Münster: Wo Hannover ist, ist vorn.

Wobei: Beim Gendern, ein Wort übrigens, das im Englischen unbekannt ist, ließe sich ein wenig optimieren, so wie bei Hannover 96.

Gegen rücksichtsvoll modernisiertes Deutsch ist ja nichts einzuwenden, wenn das Bundesverfassungsgericht ein drittes Geschlecht anerkennt und mancher Mensch sich semantisch unterrepräsentiert fühlt.

Wie tief sich das Männliche eingegraben hat, zeigt der kleine Satz: „Ärztinnen und Professorinnen verließen den Saal.“ Ich denke natürlich, dass Ärzte und Professoren, die Männer also, geblieben sind. Lautet der Satz hingegen: „Ärzte und Professoren verließen den Saal“, dann gehe ich davon aus, dass alle gegangen sind, auch die Frauen. Generisch hin, Gewohnheit her – in meinem alten, weißen Männerkopf herrscht Gender-Bedarf. Aber wie? „ÄrztInnen“ oder „Professor*innen“ sind gut gemeint, aber unpraktikabel und haben überdies kein gutes Image.

Um die grundlos verhärtete Gender-Debatte zu lockern, rate ich zum Cocktail-Gendern, dem Mixen der Geschlechter. Klingt apart, ruckelt an Rollenbildern und braucht nur eine Regel: Solange alle Geschlechter gemeint sind, dürfen niemals zwei gleiche aufeinanderfolgen. Beispiel: „Ärztinnen und Professoren verließen den Saal.“ Für den Fall, dass tatsächlich nur weibliche Heilende und männliche Lehrende gingen, fehlt zwar noch eine Lösung. Aber die wird kommen. Woher? Na klar.