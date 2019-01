Handball, das ist der bessere Fußball

Vor zehn Jahren sah ich erstmals diesen Knaben, gerade 14, wie er die Bälle bemerkenswert gelassen verteilte oder stracks den Weg zum Tor suchte. Fabian Wiede führte die B-Jugend der Füchse Berlin zur deutschen Meisterschaft; Trainer war Bob Hanning, damals wie heute Klubmanager, bekannt für atemberaubende Pullover. Bis heute hat sich der Linkshänder aus Potsdam zu einer Säule der deutschen Mannschaft emporgespielt, uneitel, stoisch in heiklen Lagen, explosiv, wenn nötig. Es gibt kein Eau de Toilette, das „Fabian“ heißt, er macht nicht in Sonnenbrillen, Wiede verzichtet auf all den Klimbim, der so nervt an den bis zur Unkenntlichkeit vermarkteten Fußballern.

Wiede ist Handball: cool, kraftvoll, fokussiert. Deutschlands Begeisterung für den ruppig-rasanten Hallensport hat auch damit zu tun, dass Handball so ist, wie der Profifußball mal war oder gern wäre – bodenständig. Superstar Gensheimer verdient in Paris im Jahr angeblich eine halbe Million Euro, was prächtig ist, aber eben nicht so jenseits wie die Gagen jener übertätowierten Barbies, die Frisur über Ballbesitz stellen. Ich habe 25 Jahre lang Handball gespielt, erfolglos, aber begeistert.

Dieser Sport erzieht auf fröhlich-harte Art: Selbst Superstars sind, weit mehr als beim Fußball, auf ihr Team angewiesen. „Mannschaftsdienlich“ ist kein Wort, sondern Haltung. Selbstkritik toppt Schuldzuweisung. Ein- statt überordnen. Jedes persönliche Mimimi ist immer unwichtiger als das Team. Show-Wälzen nach Fouls, Debatten mit den Schiris, einstudierter Torjubel? Peinlich. Ein Handballer lernt früh, Fehler anderer zu verzeihen, weil man selbst dauernd welche macht.

Die Bank lehrt Geduld, die Niederlage Demut, vor allem wenn man selbst den entscheidenden Ball versemmelt hat. Nie war die Nähe der Kameraden wichtiger. Manchmal wünschte ich, dass Donald Trump und andere Verhaltensauffällige, die sich in Führungspositionen ausprobieren, in ihrer Jugend Handball gespielt hätten. Erst ein gezähmtes Ego lässt das Miteinander gelingen.

