Warum „die“ Wahrheit ein Yeti ist

Guter Journalismus behauptet nicht, sondern bietet an. Gute Leser machen sich ihr eigenes Bild. Und das Wahre liegt meist in der Mitte.

Diese Woche fragte mich ein netter Herr, warum wir Journalisten nie die Wahrheit schreiben würden, welche Weisungen wir bekämen "von ganz oben", und sagte, dass er Verständnis habe dafür, wenn wir Angst hätten vor den Folgen des Ungehorsams. So viele Unterstellungen in drei Minuten Gespräch – das schaffe ich sonst höchstens in der eigenen Familie.

Wahrheit ist ein tückisches Ding. Ich esse jetzt eine Currywurst – das ist eine überprüfbare Tatsache, wahr. Der Herr aber hatte mir als Wahrheitsvorschlag angeboten: "Die Russen haben das Passagierflugzeug auf gar keinen Fall abgeschossen." Da wäre ich von Berufs wegen skeptisch.

Wo "auf gar keinen Fall" draufsteht, ist selten die ganze Wahrheit drin. Ein ordentlicher Journalist würde allenfalls behaupten, dass der Untersuchungsbericht (ist der ordentlich?) einer Kommission (ist die seriös?) mit einiger Wahrscheinlichkeit ("wahr" und "wahrscheinlich" sind verwandt, aber keine Zwillinge) zu einem Ergebnis kommt.

Guter Journalismus behauptet nicht sofort, sondern bietet an. Denn gute Leser machen sich ihr eigenes Bild von der Wahrheit, idealerweise aus mehreren Quellen.

Werden wir nicht allzu philosophisch, aber "die" Wahrheit ist ein Yeti, eine Legende. "Meine" Wahrheit aber gibt es, weil ich sie mir ständig zusammenbiege. Der US-Psychologe Jonathan Haidt betrachtet den Menschen als Reiter eines Elefanten. Das Tier steht für unsere Gefühle, Befindlichkeiten, Haltungen und trottet stur vor sich hin. Der Reiter symbolisiert unser Denken, das unentwegt beschäftigt ist, die Trottrichtung des Elefanten zu erklären. Man nennt es selektive Wahrnehmung.

Bin ich Putin-Fan, wird mein Reiter vor allem Pro-Putin-Storys glauben. Bei Putin-Gegnern ist es umgekehrt. Die Wahrheit? Vorläufig Ansichtssache. So gibt es rechte und linke, Schalke- und BVB-, Italien- oder Türkei-Wahrheiten, die eines gemeinsam haben: Sie sind indivi­duell.

Und die wahre Wahrheit? Die liegt oft in der Mitte. Bisweilen aber auch daneben.

