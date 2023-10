„Eigenlob stinkt“ – Wie der Berliner Senat sich diese Woche selbst lobte

Berlin. „Eigenlob stinkt“, sagt der berühmte Volksmund, dem man einen gewissen Sinn für ewige Wahrheiten nicht absprechen kann. In der Politik gilt dieser Merksatz nicht wirklich. Von wirklichen oder vermeintlichen Erfolgen zu schwärmen, ist für Volksvertreter nicht nur in Wahlkampfzeiten üblich, obwohl bekannt ist, dass der Verweis auf gute Bilanzen eher wenig taugt als politische Währung. Wie an der Börse ist es der Blick in die Zukunft, der die Kurse treibt.

Berlins schwarz-roter Senat hat sich in dieser Woche ausgiebig selber gelobt. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner, Finanzsenator Stefan Evers (beide CDU) und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) referierten vor der Presse, wie sie ihre eigenen Vorsätze aus ihrem Sofortprogramm schon prima umgesetzt hätten. „Haken dran“, so lautete die Botschaft. Aus dem Versprechen, jetzt als neuer Senat nach dem oft lähmenden Streit unter Rot-Grün-Rot einfach mal zu „machen“, wurde geschmeidig das Adjektiv „gemacht“ mit eben jenem Haken dahinter. Die Senatskanzlei ließ dafür sogar eigens ein Logo entwerfen und ein Plakat drucken.

Zwischenbilanz zu Punkten aus dem Sofortprogramm

Wenn sich die geneigten Leserinnen und Leser nun fragen, warum sie von dieser Zwischenbilanz so gar nichts gelesen haben, dann ist die Antwort ganz einfach: Das Thema erschien uns an jenem Tag wenig aufregend, da hatte der koalitionsinterne Streit über die Organisation der Flüchtlingsunterbringung, die aktuelle Sicherheitslage in Folge des Hamas-Terrors in Israel und das Versprechen von Wegner und Giffey, Schulen auf Wunsch wieder mit Wachschutz auszurüsten, deutlich mehr Neuigkeitswert.

Nur nebenbei bemerkt belegen die Meinungsverschiedenheiten zwischen Wegner und seiner Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) über die Strukturen für den Aufbau des Massen-Camps in Tegel, dass zwischen CDU und SPD anders als stets öffentlich beteuert doch ein paar Packen Papier passen. Und „gemacht“ ist in Sachen Wachschutz noch gar nichts, obwohl doch jetzt Konflikte zwischen Hamas-Sympathisanten, Pädagogen und jüdischen Schülern rund um die Schulen drohen. Der Fairness halber muss aber gesagt werden, dass der Wachschutz nicht im Sofortprogramm stand,

„Gemacht“ ist für viele Themen eine ziemlich kühne Behauptung

Ebenso wenig wie der Kampf gegen die Drogen. Aber wirklich „gemacht“ ist auch am Görlitzer Park relativ wenig. Die erste Vorplanung für den von Wegner versprochenen Zaun um die berüchtigte Grünanlage samt eines für die inzwischen weit fortgeschrittenen Haushaltsberatungen im Abgeordnetenhaus nötigen Preisschildes lässt auf sich warten. Die Arbeitsgruppe ist einfach noch nicht so weit, um wie avisiert erste konkrete Vorschläge vorzulegen. In der Realität sei das eben immer etwas komplizierter, hieß es.

Selbst innerhalb des Senats mögen nicht alle diese „Haken-dran-Kommunikation“. Nur weil man ein Eckpunktepapier zur Verwaltungsreform beschlossen habe, arbeite noch keine Behörde besser, wird gemurrt. Und das Versprechen, ab Oktober Online-Anmeldungen zu ermöglichen, wurde kleinlaut einkassiert. Da reicht es nicht mal für ein Häkchen. Wegner selbst musste einräumen, dass „gemacht“ natürlich auch bedeute, dass Projekte auf den Weg gebracht worden seien.

Zweiminütige Viedo-Clips der Senatsmitglieder, die kaum jemand sehen will

Zur PR-Offensive in Sachen Selbstlob gehören auch zweiminütige Video-Clips. Alle Senatsmitglieder erklären darin, was sie alles schon geschafft haben. Besondere Breitenwirkung haben diese Filmchen jedoch nicht. Auf dem You-Tube-Kanal der Senatskanzlei hatte Wegners Video am Freitag 94 Aufrufe, Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) wollten 67 Leute zuhören, dem Bausenator Christian Gaebler 44.

Und auch wenn man auf die Social-Media-Kanäle geht, die diese Werke verbreiten, findet man auf Instagram unter Wegners „regberlin“ 437 Likes, Gaeblers amtlicher Account registrierte 29 Likes. Nur die Insta-affine Franziska Giffey hat es durch ihre ziemlich große Follower-Schar geschafft, mit fast 5000 positiven Reaktionen eine gewisse mediale Breitenwirkung zu schaffen. Ein Versprechen: „Wir machen Tempo beim Glasfaserausbau“. Ist gut, aber eben auch noch nicht „gemacht“.