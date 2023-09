Haushaltsplan in Berlin: Zwischen politischem Wunsch und Wirklichkeit

Berlin. Der Haushaltsplan, so lautet eine alte Weisheit, ist in Zahlen geronnene Politik. Versprechen können Regierende und Volksvertreter viel. Entscheidend ist, für welche Vorhaben es am Ende Geld und Ressourcen gibt. Intensive Blicke in den Etat-Entwurf, den Finanzsenator Stefan Evers (CDU) mitten in der Sommerpause dem Abgeordnetenhaus zugeleitet hatte, eröffnen den Oppositionsfraktionen von Grünen, AfD und Linken deshalb gute Möglichkeiten, um Abweichungen zwischen politische Zusagen und den im Zahlenwerk ablesbaren tatsächlichen politischen Prioritäten des CDU/SPD-Senats aufzuzeigen.

Je enger der finanzielle Spielraum ist, desto merkwürdiger werden bisweilen die Diskrepanzen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ein Beispiel ist der laut Koalitionsvertrag mit Hochdruck zu verfolgende Bau eines Ausbildungscampus für Pflegekräfte auf dem Gelände des ehemaligen Wenckebach-Klinikums. Null Euro hat Evers dafür in seinen Etatentwurf geschrieben.

Das „Green Hospital“-Programm steht im Text zum Haushalt, aber der Titel ist weg

Noch verwunderlicher ist ein weiteres Thema aus dem Gesundheitsbereich. Jeder weiß, dass technisch hochgerüstete Krankenhäuser Energiefresser sind. Jedes Klinikbett verbraucht rechnerisch so viel Energie wie vier Einfamilienhäuser. Angesichts steigender Kosten für Strom und Wärme wäre es für die finanziell gestressten Kliniken sehr hilfreich, sie durch mehr Energieeffizienz von unnötigen Ausgaben zu entlasten. Die alte rot-grün-rote Koalition hatte das erkannt und auf Druck der damaligen Grünen-Fraktionsvorsitzenden Silke Gebel ein „Green Hospital“-Programm für Klimaschutzinvestitionen in Kliniken ersonnen und 2023 mit fast 10 Millionen Euro finanziert.

Auch die neue Regierungskoalition findet das Thema wichtig. Noch in dem Text, der innerhalb des Haushaltsplans die Ausgaben begründet, haben CDU und SPD daran keinen Zweifel gelassen. Neben anderen Investitionsmitteln, so heißt es da, stünden „zusätzlich Mittel aus dem Green Hospital“ zur Verfügung. Ein paar Seiten weiter im dicken Haushaltsplan ist davon keine Rede mehr. „Der Titel fällt weg“, musste Gebel mit Erstaunen lesen.

Womöglich taucht Energiesparen für Kliniken im Klimaschutz-Sondermögen wieder auf

Nun ist damit nicht gesagt, dass es kein Geld für Klimaschutz im Krankenhaus geben wird. Denn Schwarz-Rot plant ja ein Sondervermögen, mit dem der Senat auf Pump bis zu zehn Milliarden Euro ausgeben möchte für Vorhaben, die möglichst schnell möglichst viel Kohlendioxid vermeiden helfen. Gut denkbar, dass auch die Kliniken aus dem Sondertopf bedient werden. Wissen tun das aber allenfalls ein paar Beamte und Spitzenpolitiker in der Finanzverwaltung und anderen Senatsressorts. Eine erste inhaltliche Debatte im Hauptausschuss über das Sondervermögen wurde diese Woche mangels belastbarer Informationen vertagt.

Die Parlamentarier befürchten nun, bei der Entscheidung über viele Milliarden Euro außen vor zu bleiben. Der Finanzsenator sagte zu, das Parlament auf die gleiche Weise über die Ausgaben zu informieren, wie das jetzt schon über die „Mittelabflüsse“ aus dem aus Reserven der vergangenen Jahre gespeisten Sondervermögen Siwa passiert.

Parlamentarier fordern Informationen darüber, was aus Sondertöpfen bezahlt wird

Aber auch hier tappt der Haushaltsgesetzgeber, der eigentlich über die Ausgaben wachen müsste, im Dunkeln. Das stehe alles auf der Internetseite der Finanzverwaltung, schmetterte Finanz-Staatssekretärin Tanja Mildenberger Bitten nach Informationen ab. Tatsächlich veröffentlicht das Haus Evers aber nur, wie viel Geld in welchem Monat aus Siwa ausgeben wurde. Wofür und auf Grundlage welcher Abwägungen, ist dort nicht zu sehen.

Dieser Umgang mit dem Parlament ärgert nicht nur die Opposition, die befürchtet, das werde sich mit den Klimaschutz-Milliarden fortsetzen. Auch SPD-Chefhaushälter Torsten Schneider machte deutlich, dass er dann doch eine Liste mit konkreten Projekten sehen möchte, ehe er Millionen um Millionen freigeben soll. Womöglich wird er darauf auch das „Green Hospital“-Programm wiederfinden. Getarnt als zusätzliche Ausgabe gegen eine Klima-Notlage. Die darf dann nämlich in der Lesart des Senats über neue Schulden finanziert werden.