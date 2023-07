Reichelt-Anzeige: Wie Queergate den Berliner Senat spaltet

Rathaus-Kolumne Wie Queergate einen Spalt in die Koalition treibt

Berlin. Dass sich in Berlin jetzt ein Queerbeauftragte um die Belange der großen Regenbogen-Community kümmert, ist ein Ausfluss aus den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD. In der Arbeitsgruppe Diversität, in der die Sozialdemokraten mit ihrem Landeschef Raed Saleh den Konservativen viele Zugeständnisse abgerungen hatten, um die rot-grün-rot-affine Basis für das neue Bündnis zu begeistern, wurde unter anderem diese neue Stelle verabredet.