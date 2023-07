Berlin: Welche große Tat die neue Regierung vollbringen müsste

Berlin. Die neue Koalition aus CDU und SPD ist angetreten, die Spaltung der Stadt zu überwinden. Die tiefsten Gräben, so die Analyse, tun sich auf zwischen Radfahrern und Automobilisten sowie zwischen Innenstadtbewohnern und der Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner, die in Bezirken außerhalb des S-Bahnrings leben.

Mit Blick auf die erregte Debatte um den Radwegestopp – bei dem übrigens nach origineller Lesart der CDU nichts gestoppt, sondern nur angehalten wurde – muss man jedoch feststellen: Das Ziel wurde bisher verfehlt. Scheinbar unversöhnlich stehen sich die grünen Verkehrsstadträte aus den Innenstadtbezirken und die Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) gegenüber. Da scheint es mir angebracht, aus persönlicher Perspektive für gegenseitiges Verständnis zu werben.

Ich bin Innenstadtbewohner, mein Auto habe ich schon lange abgeschafft

Ich bekenne: Ich gehöre zur Minderheit der Innenstädter und fahre Rad oder Öffis. Mein Auto habe ich abgeschafft. Es nervte zu sehr, sich damit in der Stadt zu bewegen und vor allem, die Karre irgendwo in der Nähe meiner Wohnung abzustellen. Meine Bierkiste kaufe ich schon lange bei der Vietnamesin gegenüber. Ist zwar teurer, aber ich spare ja am Auto und das nicht zu knapp.

Trotzdem behelligen mich Autos und zwar mehr als die bisweilen vorbeiziehenden Horden der Partygänger. Nachts rasen viele Autos über das Kopfsteinpflaster, das klingt fast wie ein Hubschrauber. Wenn ich bisweilen auf dem Balkon sitze, stauen sich in der schmalen Wohnstraße die Autos in beiden Richtungen, sie hupen und die Abgase ziehen zu mir hinauf. Das hat mit Radspuren nichts zu tun, die gibt es nämlich nicht.

Vor meinem Haus können fünf Autos quer parken. Das Haus hat 32 Wohnungen

Meine Nachbarn können es nicht sein. In meinem Gebäude wohnen 32 Parteien. Vor das Haus passen quer geparkt fünf Fahrzeuge. Gegenüber stehen sie längs, da passen nur drei Wagen vor einen Altbau. Macht insgesamt acht Parkplätze für 60 Wohnungen. Da kann nur eine kleine Minderheit ein Auto besitzen.

Mein Weg zur U-Bahn ist 400 Meter, die Tram ist auch nicht weit und selbst zwei S-Bahnstationen sind mit einer guten Viertelstunde Fußmarsch erreichbar. Die meisten Besucher der umliegenden Kneipen kommt mit den Öffis, dem Rad oder dem Uber. Parken für Nicht-Anwohner kostet inzwischen drei Euro die Stunde, wenn man überhaupt einen Platz findet.

Wenn der Bezirk den Autoverkehr einschränkt, ist die Mehrheit der Nachbarn dafür

Deswegen bin ich wie wahrscheinlich zwei Drittel meiner Nachbarn völlig einverstanden, wenn das grün dominierte Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg in meinem Kiez den Verkehr beruhigen möchte. Meine Straße soll Einbahnstraße werden, immerhin. Um den Boxhagener Platz sind an drei Seiten Fußgängerzonen geplant. Überfällig angesichts der Masse Mensch, die sich dort herumtreibt.

Meine Perspektive teilen viele Menschen in den dicht bebauten, aber vielleicht gerade deswegen so attraktiven Innenstadtkiezen Berlins. Draußen, das weiß ich, weil ich dort aufgewachsen bin und zudem viel herumkomme in der Stadt, sieht die Lage anders aus. Hier ist das ÖPNV-Netz dünner, die Wege für Radler oft deutlich weiter, das fußläufige Angebot von Läden, Restaurants etcetera viel kleiner. Das Auto ist deshalb vielerorts eine Alternative. Obwohl ich mich schon frage, ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, etwa von Spandau in die City zu kommen als über die zugestaute Heerstraße.

Draußen ist die Lage anders: Hier ist das Auto oft eine sinnvolle Alternative

Von mir aus sollen die Menschen Auto fahren, wenn das für sie passt. Aber sie sollen nicht in meinen Kiez reinfahren und dort ihr Blech abstellen. Hier herrscht eine Asymmetrie: Das Bedürfnis, von außen nach innen zu kommen, ist wegen der vielen Kultur- und Partyangebote deutlich ausgeprägter als das meinige, mal nach Lankwitz, Hakenfelde oder gar Bernau zu fahren.

Durch diese unterschiedlichen Alltagserfahrungen erklärt sich im Wesentlichen Berlins politische Donut-Struktur: innen grün, außen schwarz. Diese Lebenswelten zu versöhnen, wäre tatsächlich eine große Tat der neuen Koalition unter Kai Wegner, die sich dazu mit den Grünen ins Benehmen setzen muss. Vielleicht klappt das ja, wenn sich die erste Aufregung um den Radwegestopp gelegt hat.