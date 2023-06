Berliner Landesregierung: Der Rotstift regiert

Berlin. So richtig steht eine Koalition erst, wenn die Partner ihren ersten gemeinsamen Haushalt beschlossen haben, lautet eine alte Politik-Weisheit. Insofern sind CDU und SPD in Berlin auch sieben Wochen nach der vermurksten Wahl des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) im dritten Versuch noch immer auf Bewährung.

Das vom Chef stets so hoch gelobte neue Senatsteam hat sich was das Geld betrifft erstmal ziemlich fortreißen lassen im Überschwang, endlich selbst gestalten zu dürfen. Alle möglichen Wünsche für neue Vorhaben listeten sie vor den Chefgesprächen mit dem Finanzsenator Stefan Evers (CDU) über den Doppelhaushalt 2024/25 auf, ohne bei bestehenden Projekten die Schere anzusetzen.

Die Wünsche der Senatsmitglieder übersteigen die Möglichkeiten um 6,5 Milliarden Euro

Dabei haben die Senatorinnen und Senatoren offensichtlich die finanziellen Rahmenbedingungen aus den Augen verloren. Um nicht weniger als sechs Milliarden Euro übersteigen die Anmeldungen der Fachressorts in der Summe das, was für die nächsten Jahre möglich ist. Und das ist eigentlich eine ganze Menge. Berlin gibt im laufenden Jahr planmäßig knapp 40 Milliarden Euro aus. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern kommt das aber anders an. Die erstem Bezirke haben bereits Haushaltssperren verhängt, um mit ihrem Geld halbwegs klarzukommen, werden alle nicht verpflichtenden Ausgaben auf Eis gelegt.

Alle im Senatsteam müssen jetzt den Rotstift ansetzen, um von ihren überzogenen Erwartungen runter zu kommen. Tun sie das nicht, hilft der Finanzsenator nach. Das mögen Fachsenatoren eher nicht. Aber der Weg ist noch weit, so hört man. „Wir streichen die Wunschliste“, heißt es leicht drohend aus dem Parlament.

CDU und SPD hatten in Koalitionsverhandlungen eine Milliarde zusätzlich angepeilt

Eigentlich hatten sich CDU und SPD während ihrer Koalitionsverhandlungen in einer Nebenabrede verständigt, eine Milliarde Euro zusätzlich für gemeinsam als prioritär erachtete Projekte locker zu machen. Dazu gehört etwa die Umsetzung der Istanbul-Konvention zum Kampf gegen Gewalt gegen Frauen, eine bessere Bezahlung von Polizisten sowie die erste Stufe der beabsichtigten Anhebung der Besoldung der Landesbediensteten auf das Bundesniveau.

Alles über die Milliarde hinausgehende ginge nur, wenn die Ressorts aus ihren Etats Einsparungen vorschlagen. So tut das etwa Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD). Weil das neue Herzzentrum der Charité deutlich teurer wird, muss die Universitätsklinik auf ein neues Diagnostik-Gebäude verzichten, dennoch bleibt eine Lücke.

Koalitionsfraktionen sollen auch noch 400 Millionen Euro pro Jahr umverteilen dürfen

Eine weitere Verabredung der Koalitionspartner schränkt den Spielraum der Fachsenatoren ein. Ein Prozent des Haushaltsvolumens, also etwa 400 Millionen Euro pro Jahr, sollen die Fachpolitiker aus den Koalitionsfraktionen für ihre Wunsch-Vorhaben verteilen dürfen, haben die Fraktionschefs Dirk Stettner (CDU) und Raed Saleh (SPD) einem alten Brauch folgend vereinbart. . Das kann sehr kleinteilig erfolgen mit ein paar Tausend Euro für ein Kiezprojekt im Wahlkreis, aber auch Millionen umfassen wie 2021, als die Anschubfinanzierung für das neue Einbürgerungsamt über die Fraktionen in den Haushalt verhandelt wurde.

In ihrer Geld-Not scheint deshalb Vielen im Senat das geplante und auf Pump zu finanzierende Klimaschutz-Sondervermögen als geeigneter Ausweg. Zehn Milliarden Euro sollen in den Topf. Wenn man ihn den überhaupt einrichten darf: Angesichts der geltenden Schuldenbremse ist das keineswegs sicher.

Finanzsenator gibt Gutachten zum Klimaschutz-Sondervermögen in Auftrag

Vorsichtshalber gibt der Finanzsenator erstmal ein Gutachten in Auftrag. Fachleute sollen darlegen, wie das Sondervermögen verfassungsgemäß und gesetzeskonform zu konzipieren ist, welche Voraussetzung darüber finanzierte Projekte erfüllen müssen und wie das Parlament die Ausgaben kontrollieren kann.

Viele Hürden also, bis die neue Koalition ihre Geldangelegenheiten für mehr als die erste Hälfte ihrer Amtszeit in Ordnung gebracht hat. Der Zeitplan ist eng. Am 11. Juli soll der Senat den Entwurf beschließen, das Parlament arbeitet dann bis zum 15. Dezember nach. Erst dann ist schwarz-rote Politik wirklich belastbar in Zahlen gegossen.