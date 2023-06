Senatsklausur: Warum Schwarz-Rot jetzt durchstarten muss

Bisher dümpelt der neue Senat eher so vor sich hin. Mit der Senatsklausur am Wochenende muss er ins Machen kommen, findet Joachim Fahrun.

Berlin. Iris Spranger musste ran. Die Innen- und Sportsenatorin hat den Senat am vergangenen Dienstag aus einer Notlage gerettet. Denn so richtig etwas zu berichten gab es nicht aus der Sitzung der Landesregierung. Ein paar Aufsichtsratsposten wurden besetzt. Der Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages mit Brandenburg und die formelle Einsetzung der bereits öffentlich verkündeten Task Force Flüchtlinge taugten nicht als Thema für die Pressekonferenz. Und so kam eben die unverwüstliche Spranger und warb mit viel Herzblut für die Special Olympics, die Weltspiele der geistig und mehrfach behinderten Sportlerinnen und Sportler, die sich ab 17. Juni in Berlin treffen.

Langweilig war es zuletzt nicht in der Landespolitik. Aber umgesetzt wurde wenig

Inklusion ist natürlich ein wichtiges Ziel. Gleichwohl lässt die Themenauswahl befürchten, dass der neue Senat noch nicht so wirklich etwas Verkündungswürdiges auf die Schiene gesetzt hat. Langweilig war es zwar nicht in der Landespolitik. Erst der harte Winter-Wahlkampf, dann die Wiederholungswahlen im Februar, gefolgt von – im Vergleich etwa zum Land Bremen – quälend langen Sondierungen, Koalitionsverhandlungen inklusive des Wartens auf die mühevolle Entscheidung der zerrissenen SPD für das Bündnis mit der CDU. Dann der Schock der missratenen Wahl Kai Wegners zum Regierenenden Bürgermeister. Für Unterhaltung war gesorgt. Aber gefühlt ist in der Berliner Politik seit mindestens einem halben Jahr keine wesentliche Initiative mehr in die Umsetzung gestartet.

Wegners Regierungserklärung beschränkte sich auf Lob für das Senatsteam

Wegners Regierungserklärung neulich im Abgeordnetenhaus erschöpfte sich im Lob für sein schwarz-rotes Senatsteam, dem Schwur, jetzt mal wirklich pragmatische Politik für alle zu machen und der Beteuerung, hart arbeiten zu wollen. Der Regierende Bürgermeister nannte die bekannten Anliegen etwa für die Verwaltungsmodernisierung, ohne auch nur anzudeuten, wie Schwarz-Rot den komplizierten Prozess der neuen Zuteilung der Aufgaben und Kompetenzen zwischen Senat und Bezirken denn nun anzugehen gedenkt.

Gibt es eine Kommission? Sperrt man alle Beteiligten in ein Zimmer und lässt sie erst wieder raus, wenn man sich geeinigt hat? Schreiben schlaue Leute ein Konzept und drücken es allen anderen aufs Auge? Man weiß es nicht, obwohl es sicherlich in den vergangenen Monaten Gelegenheit zu konzeptioneller Vorarbeit gegeben hätte.

Das Sondervermögen mit gepumpten Milliarden für Klimaschutz blieb bisher nebulös

Auch das nächste Großvorhaben des von Linken und Grünen konsequent als „Rückschrittskoalition“ geschmähten Bündnisses blieb bislang nebulös. Einen Milliardenfonds für den Klimaschutz soll es geben. Bisher ist aber nicht mal in Ansätzen erkennbar, wie ein solcher als „Sondervermögen“ verschleierter neuer Schuldenberg angesichts der geltenden Schuldenbremse tatsächlich eingerichtet werden kann. Und auch was daraus finanziert werden könnte, ist unklar. Sicher ist nur, dass es angesichts der überaus schwierigen Verhandlungen über den nächsten Doppelhaushalt allerlei Begehrlichkeiten geben dürfte, die nicht unbedingt dem eigentlichen Zweck dienen.

Die Richtlinien der Regierungspolitik liefern zu diesen Fragen auch keine wirklich hilfreichen Hinweise. Zur Verwaltungsreform heißt es, der Senat werde ein neues Digitalgesetz vorlegen. Im Kapitel zum Klimaschutzfonds werden so ziemlich alle Möglichkeiten aufgezählt, mit denen sich irgendetwas gegen die Erderhitzung erreichen lässt. Und dass es schnell gehen solle, steht da auch noch.

Mit der Senatsklausur am Wochenende muss Schwarz-Rot ins Machen kommen

Nun sind diese Klagen gegenüber einer neuen Regierungskoalition vielleicht ein bisschen ungerecht. 2021, als die vormalige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ein knackiges 100-Tage-Programm vorlegen und abarbeiten ließ, profitierte sie davon, dass die gleichen Partner am Senatstisch saßen wie in den Jahren zuvor.

Womöglich platzt ja an diesem Wochenende der Knoten. Der Senat zieht sich zur Klausur in die Schorfheide zurück. Im Hotel Döllnsee-Schorfheide bei Templin sollen die nächsten Schritte vereinbart werden. Die Stadt wartet darauf, dass die selbst ernannte Anpack-Koalition in den Handlungsmodus wechselt.