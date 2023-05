Zukunfts-Koalition startet mit Rückwärts-Rollen

Berlin. Jetzt, so versprechen es CDU und SPD, soll Berlin endlich so richtig funktionieren. Was genau damit gemeint ist, weiß ich nicht so recht. Bei mir kommt Wasser aus der Leitung, Strom aus der Steckdose, der Müll wird entsorgt, Bahn und Rad tragen mich, wohin ich muss und die Vietnamesin gegenüber bietet Gemüse und gekühlte Getränke. Aber ich bin natürlich in der glücklichen Lage, gerade keine neue Wohnung zu suchen oder einen neuen Ausweis zu benötigen. Ich plane auch kein größeres Bauprojekt, wobei das ohnehin in ganz Deutschland aus der Mode gekommen ist.

Jedenfalls war ich gespannt, was die neue Regierungskoalition aus CDU und SPD zum Start so aufbieten würde, um ihren hehren Anspruch zu untermauern, besser zu sein als Rot-Grün-Rot.

Als erste Amtshandlung bläst Schwarz-Rot die eigenen Chefetagen auf

Zunächst kümmert sich der Senat mal um sich selber. Bläst seine Leitungsbereiche in den Senatsressorts auf, tauft Büroleiter- und Stabschef-Stellen um und erhöht Gehälter, so dass die Gewerkschaft Verdi daran erinnern musste, dass der Landeshaushalt kein Selbstbedienungsladen ist. Dass Finanzsenator Stefan Evers (CDU) angeblich nicht sagen kann, wie viele neue Stellen und welche Kosten dieser Schritt verursachen wird, kommt mir komisch vor. Da hätte er halt mal zehn Senatsverwaltungen abtelefonieren lassen sollen.

Nach dem Beitrag in eigener Sache stoppte der Senat den letzten Teil des Mobilitätsgesetzes. Da geht es unter anderem um den Wirtschaftsverkehr. Lieferanten sollen mehr Platz bekommen auf den verstopften Straßen. Die Industrie- und Handelskammer hatte das lange Ausbleiben eines solchen Gesetzes unter Rot-Grün-Rot wortreich beklagt. Als nun Schwarz-Rot den Bremsklotz reinschlug, zeigte sich die Wirtschaft erstaunlich verständnisvoll.

Das Mobilitätsgesetz zum Wirtschaftsverkehr wurde gestoppt, warum eigentlich?

So dringlich scheint es doch nicht zu sein mit den Ladezonen, welche die Extrarunde im Senat weiter verschleppt. Ein paar Wochen kommen sicherlich hinzu. Das hätte sich die Koalition sparen können, wenn sie den Entwurf in der parlamentarischen Beratung geändert hätte.

Was genau den neuen Regierenden an dem seinerzeit von der Wirtschaft begrüßten Entwurf der Vorgänger nicht passt, blieb auch nach den Ausführungen diese Woche im Abgeordnetenhaus nebulös. Vermutlich sind es Textpassagen, in denen von weniger Autos und Parkplätzen die Rede ist.

In einer inaktuellen Stunde im Parlament schaute die Koalition zurück auf den 1,Mai

Nach dem verhaltenen Start im Senat legte die Koalition auch in der ersten regulären Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus den Rückwärtsgang ein. Anstatt über anstehenden Herausforderungen und Projekte zu diskutieren, schauten CDU und SPD zurück auf den 1. Mai. Der Tag der Arbeit war bekanntlich dieses Mal weitgehend friedlich verlaufen. Das ist schön, wurde bereits mehrfach lobend erwähnt, ist aber auch schon fast zwei Wochen her. Elf Tage Verspätung waren jedoch kein Hinderungsgrund für die Koalition, das Thema als „Aktuelle Stunde“ in der Plenarsitzung aufzurufen.

Und so hörten wir auf der Pressetribüne mit zunehmend schweren Lidern, wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zum x-ten Mal den Polizisten dankte und beteuerte, wie stolz sie auf die Einsatzkräfte sei. Die erste inhaltliche Rede der neuen Koalition im Preußischen Landtag hielt übrigens mit dem früheren CDU-Fraktionschef Burkard Dregger einer jener politischen Wiedergänger, die bei den Wahlen von 2021 schon aus dem Parlament geflogen waren und mit der unverhofften Wiederholung 2023 die Rückkehr schafften. In die gleiche Kategorie gehört auch der frühere Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz von der SPD, der nun für seine Fraktion die Innenpolitik bearbeitet.

CDU und SPD brauchten ein Wohlfühlthema, um sich zusammenzuraufen

In den Regierungsfraktionen wollte niemand die inaktuelle Stunde schönreden. Man habe halt ein Wohlfühlthema gebraucht, um sich nach der missratenen Bürgermeister-Wahl vor zwei Wochen zusammenzuraufen. In zwei Wochen, so wurde versichert, gehe es dann richtig los. Da gibt der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) seine erste Regierungserklärung ab. Wir bleiben gespannt.