Bela B., die Bundeswehr und Pralinen

Die Linke kämpft seit Putins Krieg um ihr Thema „Friedenspolitik“. Und in der Landespolitik stellt sich sogar die Überlebensfrage.

Der Widerstand organisiert sich in der Friedenauer Saarstraße im Souterrain. Dort, im Gebäude mit der Hausnummer 14, wohnte ab 1900 zwei Jahre lang Karl Kautsky, einer der führenden Theoretiker der damaligen Sozialdemokratie. Die Linken-Politikerin Julia Schramm sitzt an diesem Dienstag im Saal im Souterrain und versucht, ein Kerngebiet der politischen Linken zu retten: den Kampf gegen militärische Aufrüstung. Julia Schramm ist nicht allein. 600 Prominente aus Wissenschaft, Politik, Theater und Musik haben einen Appell gegen die – wie sie es nennen – Hochrüstung der Bundeswehr unterzeichnet. Mit dabei sind so illustre Namen wie der Berliner Linken-Politiker Gregor Gysi, die ehemalige Juso-Vorsitzende aus Berlin Franziska Drohsel und auch die Musiker Bela B. von den Ärzten, Torsten Scholz von den Beatsteaks oder Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Auch die Schauspielerinnen und Schauspieler Annette Frier, Katja Riemann, Robert Stadlober und Corinna Harfouch gehören zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs.