Strom und Klimaschutz trotz Dunkelflaute

Senatorin Jarasch will den Energie-Umbau vorantreiben. Ein Gutachten zeigt, dass Berlin es allein nicht schafft. Und es wird teuer.

Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) war ein wenig überrascht. Ob sie willens sei, das Ziel ihres SozusagenVorvorgesetzten – also Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) – einzuhalten. Dann müsse Berlin nämlich zwei Prozent seiner Fläche für Windräder reservieren, wollte eine Reporterin diese Woche von Jarasch wissen. Berlins neue Umweltsenatorin runzelte vorm Roten Rathaus die Stirn und antwortete mit Blick auf den Alexanderplatz, dass das im eng bebauten Berlin kaum möglich sei. Man setze in der Hauptstadt lieber auf die Kraft der Sonne und Photovoltaik auf den Dächern, so Jarasch.