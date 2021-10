Laute Geräusche gab es nur von der Seitenlinie

Die ersten Sondierungstage nach den Wahlen in Berlin liefen überaus diszipliniert ab, beobachtet Joachim Fahrun.

Wer meint, Politikerinnen und Politiker hätten ein geruhsames Leben auf Kosten des Steuerzahlers, sollte in diesen Tagen mal einen Blick in die Gesichter der Sondierungsteams werfen. Das mühsam hervorgezauberte Lächeln überdeckt nur mühsam die Augenringe, Schminke kaschiert bei den Frauen die fahle Gesichtsfarbe, die eine fast zwangsläufige Folge von stundenlangem Sitzen in Innenräumen ist.