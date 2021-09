Mieten und Wohnen sind in Berlin das Thema Nummer eins

Berlin. Am Sonntag ist dieser Vierfach-Wahlkampf endlich vorbei. Selbst Politik-Muffel sind nun doch ziemlich gespannt, wer denn nun die Nase vorn haben wird in den Rennen ums Kanzleramt, das Rote Rathaus, die Bezirksrathäuser und wer die Mehrheit holt beim Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Weil man sich an dieser Stelle und an diesem Tag lieber nicht mit Prophezeiungen über den erwartet knappen Ausgang der Wahlen befassen sollte, bietet sich hier eher ein Rückblick an. Immer wieder haben die Politikerinnen und Politiker beteuert, Mieten und Wohnen seien das wichtigste Thema des Wahlkampfes, ja die soziale Frage der Gegenwart. Das stimmt. Denn sonst gäbe es wohl keinen Volksentscheid, der mit der ganz großen Keule gleich die Enteignung von privaten Immobilienkonzernen fordert und damit in Berlin auf eine erstaunliche Resonanz stößt, selbst wenn die meisten Juristen die Vergesellschaftung von mehr als 200.000 Wohnungen für rechtlich nicht umsetzbar halten, von der Finanzierung und der Sinnhaftigkeit des Vorhabens ganz zu schweigen.

Mehr zum Thema:

Berlin-Wahlen 2021: Das sind die wichtigsten Fakten

Enteignungen in Berlin: Pläne laut Jurist nicht umsetzbar

Wahlprogramme im Check: Lösungen für die Wohnungskrise

Die Berliner Wahl wird auch eine Abstimmung über die Wohnungspolitik der rot-rot-grünen Koalition sein. Da trifft es sich gut, dass die Stadtentwicklungsverwaltung jetzt noch einmal auf eine parlamentarische Anfrage hin eine etwas längerfristige Bilanz der Neubau- und Mietenpolitik vorgelegt hat, in dem sie die Ergebnisse zwischen 2013 bis 2016, den Zeiten der SPD/CDU-Koalition, mit den rot-rot-grünen Jahren vergleicht. Zwischen 2013 und 2016 erteilten die Berliner Behörden demnach 79.000 Baugenehmigungen für neue Wohnungen, in den Folgejahren waren es 91.000. Fertiggestellt wurden in den drei betrachteten rot-schwarzen Jahren knapp 40.000 neue Wohnungen, im gleich langen Zeitraum unter der nun scheidenden Regierung fast 68.000. Weil aber eine Baugenehmigung noch lange keinen Baubeginn oder eine fertige Wohnung bedeutet, werden die sogenannten Bauüberhänge betrachtet, für die zwar eine Erlaubnis vorliegt, die aber nicht realisiert werden. 2013 gab es noch 22.000 Wohnungen in diesem Überhang.

Bis 2016 wuchs der Überhang auf 51.500 Wohnungen an. Dann schwächte sich der Anstieg ab. 2020 waren 66.500 Wohnungen zwar genehmigt, aber noch nicht angefangen. Sechs bis acht Jahre dauert es im Durchschnitt, bis alle in einem Jahr genehmigten Einheiten auch wirklich fertig sind. Besonders die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind in die Gänge gekommen mit dem Neubau.

Knapp 3000 Wohnungen errichteten sie zwischen 2013 und 2016, das waren 7,5 Prozent aller neu gebauten Einheiten. In den vier Jahren danach waren es 18.000, mehr als jede vierte Neubauwohnung in der Stadt. Es ist also durchaus etwas geschehen im Wohnungsbau, jedenfalls. Ob das aber ausreichend war oder ob nicht viel mehr möglich gewesen wäre, das sind die Fragen, über die die Wählerinnen und Wähler am Sonntag entscheiden dürfen. Sicher ist nur eines: Es ist nicht leichter geworden, in Berlin eine bezahlbare Wohnung zu finden.