Corona: Verschont uns mit Phrasen vom Lockdown!

Alle reden jetzt davon. Aber kaum jemand sagt, was damit wirklich gemeint sein könnte, beobachtet Joachim Fahrun.

Kanzlerin Angela Merkel will ihre Länder-Chefs zumindest ein Stück weit entmachten und einheitliche Maßnahmen zur Bekämpfung der dritten Corona-Welle durchsetzen. Erstmal sollen bestehende Beschlüsse jedoch fortgelten und die Länder damit ihre Zuständigkeit behalten.

Berlin. Mal soll er „konsequent“ sein, mal „knallhart“. Die Rede ist natürlich vom Lockdown. Die Frage ist, wie das öffentliche Leben in Deutschland lahm gelegt werden könnte oder sollte, um die Corona-Pandemie zu bremsen. NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet dominierte die Debatte der vergangenen Tage, in dem er den Lockdown zur „Brücke“ in bessere Zeiten erklärte.