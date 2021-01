Alleingang des Finanzsenators

In Zeiten, in denen die Corona-Pandemie alles überlagert, ist es ja ganz angenehm, sich mal wieder dem normalen Parteienzank widmen zu dürfen. Immerhin geht es um bezahlbare Mieten und Neubau, um den Mietendeckel und die Enteignung von Wohnungsunternehmen. Auslöser der neuen Debatten war Finanzsenator Matthias Kollatz von der SPD. Er hatte einen Posten zu besetzen, einen Vorstandssessel bei der Wohnraumversorgung Berlin war frei. Kennen Sie nicht? Nicht Ihr Fehler. Auch erfahrene Abgeordnete fragen sich, was diese Anstalt des öffentlichen Rechts eigentlich macht. Eingerichtet wurde die Wohnraumversorgung 2016 als eine Konzession an die Initiatoren des Mieten-Volksentscheids, die den Weg zur Volksabstimmung über eine sozialere Ausrichtung der Berliner Wohnungspolitik abgeblasen hatten. Seitdem soll die Anstalt die städtischen Wohnungsgesellschaften kontrollieren, koordinieren und Statistiken liefern.

Der Laden ist also als Domäne der Mieteraktivisten konzipiert gewesen. Nun hat aber eben der Finanzsenator die freie Personalstelle mit einem Mann besetzt, der bei vielen Initiativen als eine Art Gottseibeiuns gilt: Volker Härtig, Sozialdemokrat und Immobilienmann. Als „Betonsozi“ wurde der Sprecher des SPD-Fachausschusses „Soziale Stadt“ geschmäht. Härtig war zuletzt aufgefallen, weil er den von der SPD ersonnenen Mietendeckel kritisiert hatte. Nun soll er in seiner neuen Funktion dafür sorgen, dass die städtischen Wohnungskonzerne den Neubau nicht vernachlässigen.Im Senat war die Personalie im Dezember auch von Linken und Grünen unbeanstandet geblieben. Aber im Nachhinein war ein Sturm der Entrüstung losgebrochen. In der nächsten Woche soll es einen Koalitionsausschuss geben, um Streit über die Wohnraumversorgung und den wohnungspolitischen Kurs zu vermeiden.

Spitzenleute erfuhren von Kollatz' Auswahl aus den Medien

Grüne und Linke argwöhnen hinter der Angelegenheit einen weiteren Schritt auf einem Rechtskurs, den die neuen Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh der SPD verordnen wollen. Aber auch die Spitzenleute erfuhren von Kollatz’ Auswahl aus den Medien. In einem Koalitionsausschuss Ende Dezember verweigerten die SPD-Chefs noch, das Thema zu besprechen, es sei eine Senatsangelegenheit. Für die SPD geht es um noch mehr als um den Chefposten einer weitgehend bedeutungslosen Anstalt und den Ruch von Filz. Derzeit wird mit der Initiative zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen verhandelt. Solange man im Gespräch ist, vermeidet die größte Regierungspartei, die Chance zu verhindern, dass die zweite Phase des Volksbegehrens eingeläutet wird. Die Mietendeckel-Partei SPD hat aber im Wahlkampf kein Interesse an einer Polarisierung und am offenen Konflikt mit dem radikalen Teil der Mieter-Bewegung. Die Personalie Härtig kann aber den Linken und der Initiative Munition bieten, um der SPD Unredlichkeit in den Verhandlungen vorzuhalten und den Streit eskalieren zu lassen.

Offiziell stellen sich die Sozialdemokraten vor ihre Genossen Härtig und Kollatz. Das tun die SPD-Leute fast immer, wenn die Ihrigen von anderen angeschossen werden. Glücklich sind aber die wenigsten mit der Personalie. Es sind solche Alleingänge, die die Chancen des Finanzsenators deutlich schmälern, auch dem nächsten Senat anzugehören.