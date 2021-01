Apfelkuchenrezepte und Impfstoffe

Wie Politik in Berlin funktioniert, konnte man diese Woche in der rot-rot-grünen Koalition erleben, beobachtet Gilbert Schomaker.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) wurde diese Woche deutlich. "Das ist doch kein Apfelkuchenrezept", schimpfte die Senatorin. Gemeint war das begehrteste Produkt dieser Tage: der Impfstoff gegen das Coronavirus. Was war passiert?

Pops eigene Koalition, die Rot-Rot-Grüne, hatte eine Idee entwickelt. Es geht um das Problem der zu geringen Mengen an Impfstoff gegen das Virus. Statt der möglichen 20.000 Dosen seien im Dezember in Berlin lediglich 9000 Dosen geimpft worden, heißt es in einem Antrag für das Abgeordnetenhaus, das diese Woche zu einer Sondersitzung zusammenkam. Die wieder einmal einfache Lösung, die SPD und Linke vorantreiben wollten: die Vergesellschaftung, in diesem Fall des Wissens. Der Bundesgesundheitsminister solle den Firmen Biontech und Pfizer, die weltweit als erste einen Impfstoff gegen Corona entwickelt hatten, die Lizenz wegnehmen und das Wissen an weitere Firmen weiterreichen, damit mehr Impfstoff produziert wird. Der Bund habe die rechtlichen Möglichkeiten, die Impfstoffkapazitäten deutlich auszuweiten, heißt es in dem Antrag.

Die Wirtschaftssenatorin, die nicht eingebunden war in den parlamentarischen Vorstoß, tobte: "Das ist kein Apfelkuchenrezept, das man weitergibt, und dann kann es jeder", sagte sie meinem Kollegen Joachim Fahrun. Pop verteidigte auch das System der Marktwirtschaft. Wenn es Produktionsstätten für den Impfstoff gebe, wären diese längst gekauft oder genutzt, so die Senatorin weiter. Schließlich könnten die Hersteller damit schnell eine Menge Geld verdienen. Was übrigens nicht verboten ist und was natürlich die Innovationsbereitschaft gerade der Pharmafirmen, die Milliarden in die Forschung stecken, antreibt.

Pop redete sich geradezu in Rage. „Entweder verstehen manche zu wenig von der Materie oder machen schon Wahlkampf. Beides finde ich befremdlich“, sagte Pop. Damit traf die Senatorin den Kern: Berlin befindet sich schon im Wahlkampf. Auf Landes- und auch auf Bundesebene. Auf Letzterer attackiert die SPD zurzeit gern den Bundesgesundheitsminister von der CDU. Da reihte sich der Vorstoß von der Berliner Landesebene wunderbar ein.

Bleibt die Frage, wieso die Grünen-Wirtschaftssenatorin so deutlich werden muss. Die eigenen Parteikollegen hatten den Antrag doch mit formuliert. Hätten die Grünen da nicht Nein sagen können?

Hätten sie. Aber dann hätte Fraktionschefin Silke Gebel auf einen Haben-Punkt verzichten müssen. Gebel, die dem Vorhaben mit den Lizenzweitergaben eigentlich kritisch gegenübersteht, arbeitet nämlich seit Tagen daran, die Strategie der Schnelltests auszuweiten. Bisher ist das nur medizinischem Fachpersonal vorbehalten. Um aber die Teststrategien voranzutreiben, will Gebel die Schnelltests auf Coronaviren auch im privaten Haushalt erlauben. Das wiederum lehnte eigentlich die SPD und vor allem SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci ab.

Also nutzte die Fraktionsvorsitzende der Grünen die Möglichkeit, ihr Vorhaben in den Antrag hineinzuverhandeln. So findet sich in dem Antrag zu den Impfstofflizenzen ein Passus zu den Schnelltests. Die Bundesregierung solle unverzüglich die tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit Anti-Gen-Schnelltests niedrigschwellig als Heimtests zur Verfügung gestellt werden können. In der Grünen-Fraktionsspitze sieht man den politischen Kuhhandel pragmatisch. Der zweite Teil sei richtig und wichtig, der erste Teil werde ohnehin auf Bundesebene versanden.

Das Dumme an der Sache: Der erste Teil beschädigt den Wirtschaftsstandort Berlin. Das zumindest machte Pop sehr deutlich. Für den "Innovationsstandort" Berlin seien solche Vorschläge nicht hilfreich. Man könne den Firmen nicht sagen, sie sollten nach Berlin kommen und hier Produkte erforschen und entwickeln, die sie dann gleich wieder abgeben müssten.

Adressat des Antrags ist übrigens der Bundesgesundheitsminister. Der agierte diese Woche auch - nur anders.

Am Donnerstag, dem Tag, an dem das Abgeordnetenhaus zusammenkam, wurde bekannt, dass die Biotech-Firma Curevac, die auch an einem Impfstoff arbeitet, mit dem Chemiekonzern Bayer eine nationale Impfallianz aufbauen will, um bis Sommer genug Impfstoff für Deutschland zur Verfügung zu stellen. Diese Zusammenarbeit kam übrigens auch mithilfe der Politik zustande. Eine entsprechende Kooperation war Thema in einem Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Gesundheitsminister Jens Spahn, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Kanzleramtschef Helge Braun (alle CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Von Zusammenarbeit ist da die Rede, nicht von Verstaatlichung. Übrigens auch zum Nutzen von Berlin. Denn ein Teil der Arbeit, die Bayer übernehmen will, soll am Berliner Standort organisiert werden.