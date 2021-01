Corona-Notlage überlagert den Klima-Notstand

Eine Krise wie die Corona-Pandemie zu bekämpfen, ist ja schon eine anspruchsvolle Aufgabe. Gleich zwei gefährliche Extrem-Lagen nebeneinander anzupacken, fordert Politik und Gesellschaft dann gleich doppelt heraus. So ist das natürlich auch in Berlin. Während aber gegen Corona Mann und Maus in Bewegung gesetzt werden, Geld in fast unbegrenzter Menge fließt und der Senat fast in Endlosschleife über volle Intensivstationen, leere Impfzentren, geschlossene Theater und fehlende Technik für digitalen Unterricht verhandelt, herrscht beim Kampf gegen die Klima-Erwärmung annähernd Stillstand. Aus der Klimanotlage, die der rot-rot-grüne Senat vor mehr als einem Jahr im Dezember 2019 als erstes Bundesland offiziell anerkannt hat, ist bisher jedenfalls nichts gefolgt.

Zynisch könnte man sagen, dass Lockdown, Reiseverbote und der Flugverkehr-Einbruch als Folge des Kampfes gegen Covid-19 mehr zum Klimaschutz beitragen als politische Beschlüsse einer sich links-ökologisch verstehenden Stadtregierung. Bundesweit, so war kürzlich zu lesen, sei der Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid während der Krise um sieben Prozent zurückgegangen. Dieses Tempo müsse eigentlich beibehalten werden, um die selbst gesteckten Klimaziele wirklich zu erreichen, mahnten kritische Wissenschaftler.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Ob das in Berlin gelingt, darf man bezweifeln. Kürzlich feierte sich die rot-rot-grüne Koalition dafür, den Kohlendioxid-Ausstoß seit 1990 bereits um 40 Prozent gesenkt zu haben. Das ist schön. Aber es war die Ernte niedrig hängender Früchte. Wesentliche Einsparungsquellen waren der Abbau der Industrie seit der Wiedervereinigung, das Ende der Kohleöfen in den Haushalten, die Sanierung der Plattenbauten und der Ausstieg aus der besonders klimaschädlichen Braunkohle in den Kraftwerken. Der Kohlendioxid-Ausstoß aus dem Verkehrssektor ist hingegen sogar gestiegen. Künftig wird es viel komplizierter, weiter herunterzukommen.

Als Rot-Rot-Grün vor mehr als einem Jahr nach starkem öffentlichen Druck einer gut organisierten Bürgerbewegung die Klimanotlage ausrief, hätte man eigentlich dringliches Handeln erwarten dürfen. Eine Notlage oder auch Notstand, wie die Kampagne die rasante Erderwärmung nennt, erfordert Gegenmaßnahmen. Aber damit hapert es. Die SPD hat im September die Vorlage der grünen Umweltsenatorin gestoppt. Zu unkonkret, zu wenig U-Bahnbau, zu viele Einschränkungen für Autos, zu hohe Parkgebühren. Der Senat hat das Streitthema dann den Koalitionsfraktionen übergeholfen.

Kurz vor Weihnachten gab es ein digitales Treffen der Fraktionsspitzen. Es entwickelte sich ein munteres Wünsch-dir-was, aber keine Annäherung. Die SPD will alle ihre Lieblings-U-Bahnprojekte als Beiträge zum Klimaschutz festschreiben. Die Grünen setzten dagegen den Verzicht auf den Weiterbau der Stadtautobahn auf die Verhandlungsliste, über die im neuen Jahr weiter beraten werden soll. Die Innenstadt soll zwar irgendwann nicht mehr von Autos mit Verbrennungsmotoren befahren werden dürfen, aber wie man zu der „Zero Emission-Zone“ kommt, bleibt offen. Nur mal so: Japan hat angekündigt, ab 2030 den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren zu verbieten.

Die Parkgebühren in der Berliner Innenstadt sollen zwar steigen, aber nicht so doll und möglichst nicht für Pendler mit wenig Geld und ehrbaren Berufen wie Polizistin oder Krankenpfleger. So steht alles auf Anfang, eine Einigung ist schwer vorstellbar. Klimaschutz und Verkehrspolitik werden in den Wahlkampf gezogen, auf Beschlüsse müssen wir ein weiteres Jahr warten, von der Umsetzung ganz zu schweigen.

Offenbar kann Berlins Politik radikal auf eine Notlage reagieren, die unmittelbar Menschenleben bedroht wie Corona. Bei einer eher schleichenden Katastrophe mit Hitzewellen, Dürren und Starkregen, die auch viele Leben kostet, klappt das nicht. Es ist kein Trost, dass dieser Befund nicht nur in unserer Stadt gilt.