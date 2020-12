Märchenhaftes Berlin

In der Pandemie spricht der Regierende Bürgermeister von Zwerg Allwissend, der ihm noch nicht begegnet sei. Das wirft Fragen auf.

Manchmal ist es in Berlin wie im Märchen. Fast jede Senatssitzung könnte mit „Es war einmal...“ beginnen: Es war einmal eine Stadt vor der Pandemie, die war arm, aber sexy. Dann sexy und nicht mehr ganz so arm. Oder einfach schön, aufregend und spannend. Es war einmal, da war Berlin ein Riese unter den Großstädten der Welt. Doch jetzt in der Pandemie mit Aussicht auf den nächsten totalen Lockdown ist alles geschrumpft. Berlin ist irgendwie zwergenhaft geworden. Womit wir beim Regierenden Bürgermeister wären.