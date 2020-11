Finanzsenator Kollatz als Brandbekämpfer

Was Matthias Kollatz und eine ehemalige Bausenatorin diese Woche so machten. Und wieso der Kultursenator von Schlacht redet.

Berlin. Es gibt im Journalismus die beliebte Rubrik „Was macht eigentlich ...?“. In dieser Woche schauen wir auf: den Finanzsenator als Brandbekämpfer, eine Ex-Senatorin als Moderatorin und einen Kultursenator, der in die Schlacht ziehen will.

Also, was macht eigentlich Matthias Kollatz?

Der SPD-Finanzsenator hatte in den vergangenen Wochen viel zu tun. Gespräche über Gespräche musste er führen. Denn zwischen Berlin und den anderen Bundesländern war Feuer unter dem Dach. Gezündelt hatte Berlin. Getrieben von den Koalitionsfraktionen musste der Finanzsenator der Hauptstadtzulage zustimmen. 150 Euro extra zahlt das Land Berlin seinen Beschäftigten. 100.000 Mitarbeiter im Staatsdienst profitieren davon. Den Senat kostet das 240 Millionen Euro pro Jahr. Das offizielle Ziel: Die Abwanderung zu Bundesbehörden zu stoppen, die deutlich mehr zahlen.

Das inoffizielle Ziel: Nach Jahren des Verzichts macht sich Rot-Rot-Grün dadurch auch vor den anstehenden Wahlen beliebt in den Behörden. Die 240 Millionen Euro Mehrkosten sind das eine. Das ander sind die übrigen Bundesländer. Denn mit denen agiert Berlin zusammen in der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), gemeinsam verhandelt man mit den Gewerkschaften, um einheitliche Lohnverhältnisse zwischen den Bundesländer herzustellen. Denn zwischen ihnen soll kein Wettbewerb um die Angestellten und Beamten laufen. Eigentlich. Denn die Berliner Hauptstadtzulage untergräbt das gemeinsame Handeln. Die anderen Finanzminister sehen darin eine Wettbewerbsverzerrung.

Finanzsenator Kollatz konnte zwar durch viele Gespräche den Rauswurf Berlins aus der TdL verhindern. Damit verhinderte er auch das sehr unangenehme Verhandeln des Senats mit jeder einzelnen Gewerkschaft. Aber die Hauptstadt ist im Kreis der Bundesländer schwer angezählt. Berlin darf sich über fünf Jahre nicht zu Angelegenheiten der TdL äußern, sitzt bei Tarifverhandlungen quasi am Katzentisch. Und das unter Beobachtung. Denn wenn es nur noch eine Wohltat für die Mitarbeiter in Berlin gibt, wird die Stadt aus der TdL herausgeworfen. Definitiv. Mehr als auf Bewährung konnte auch Kollatz nicht erreichen.

Kommen wir also zur Frage: Was macht Katrin Lompscher (Linke)?

Die ehemalige Stadtentwicklungssenatorin, die wegen einer Geldaffäre ihren Job vorzeitig aufgeben musste und gegen die die Staatsanwaltschaft ermittelt, tauchte diese Woche erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf. Bei einer Videokonferenz der Linksfraktion mit Kulturschaffenden zum Thema „Wem gehört der öffentliche Raum?“. Lompscher moderierte die Abschlussrunde. Als sie das erste Mal auf den Bildschirmen zu sehen war, begrüßte sie der Linken-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl, Kultursenator Klaus Lederer, mit warmen Worten: „Schön, Dich zu hören, wir hatten lange keinen Kontakt.“ In der Tat war es in den vergangenen Wochen sehr ruhig um Lompscher geworden. An diesem Donnerstagabend war sie allerdings nur kurz zu sehen: Aus technischen Gründen schaltete sie von Bild und Ton auf nur noch Ton. So war sie immerhin in der Videokonferenz noch zu hören.

Womit wir noch einmal zu Klaus Lederer kommen. Was machte er eigentlich auf der Videokonferenz?

Es ging ja um öffentliche Räume und die Kulturschaffenden. Mit Blick auf die Verteilungskämpfe um die immer geringer werdenden Steuereinnahmen wollte der Senator aber nicht mehr Geld versprechen. Er erwartet eher das Gegenteil. Um das Szenario zu beschreiben, wurde der Spitzenkandidat sehr deutlich. Es werde eine Schlacht geben, um die Mittel für die Kultur zu sichern. Dafür brauche es Bündnisse, schwor Lederer die Kulturszene ein. Jetzt schon ganz im Job des Spitzenkandidaten, der um Stimmen kämpft.