Joachim Fahrun

Wie fast alle Bereiche des Lebens wird auch die Politik vom Coronavirus heftig durchgerüttelt. Im Abgeordnetenhaus stand diese Woche wegen zahlreicher Quarantäne-Fälle und einzelner Infektionen nichts weniger als die repräsentative Demokratie auf dem Spiel. Die Pandemie hatte kurzfristig dafür gesorgt, dass nicht mehr die gewählte Koalition aus SPD, Linken und Grünen über die Mehrheit verfügte – sondern die Oppositionsparteien, die bei den Wahlen weniger Stimmen bekommen hatten. Egal wie man zu Rot-Rot-Grün steht: Solche Verfälschungen des Wählerwillens sollten dringend vermieden werden. Wie wichtig saubere Prozesse für das Ansehen der Demokratie sind, können wir alle ja live bei den Präsidentschaftswahlen in den USA beobachten.

Die Parteien sind nicht nur in Berlin unter wachsendem Druck bemüht, arbeits- und handlungsfähig zu bleiben. In elf Monaten stehen Wahlen zum Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus an. Davor sind neue Parteispitzen zu wählen, dann Kandidaturen zu beschließen, Listen aufzustellen und inhaltliche Schwerpunkte zu diskutieren.

Für die Delegierten wird das stressig

Berlins SPD versucht nun neue Wege, um die lange verabredete Neuaufstellung mit dem neuen Führungsduo Franziska Giffey und Raed Saleh hinzukriegen. Der scheidende Landeschef Michael Müller hat anstelle des im Lockdown light abgesagten Parteitages mit 300 Menschen nun ein „Hybridformat“ auf die Agenda setzen lassen. Seit wenigen Tagen erlaubt das novellierte Bundeswahlgesetz, nicht nur, digitale Versammlungen durchzuführen, sondern auf diesem Weg auch inhaltliche Beschlüsse zu fassen. Nun ist es auch möglich, von den Satzungen abzuweichen und Wahlen als Brief- oder Urnenwahl durchzuführen.

So soll vom 27. bis 29. November endlich der Wechsel vollzogen werden. Für die Delegierten wird das stressig. Sie werden die Reden und Debatten an ihrem heimischen Computer über das Internet verfolgen. Zu den Wahlen des gesamten Parteivorstandes müssen sie sich dann aber auf die Socken machen zu ihrem jeweils örtlichen Parteibüro. Dort werfen sie ihren Stimmzettel in die Urne und gehen wieder nach Hause. Dann wird gezählt und die Resultate online verkündet.

Für die Wahl von Giffey und Saleh zu Vorsitzenden wird sich der Aufwand in Grenzen halten. Alle rechnen mit deutlicher Zustimmung. Aber wenn es dann später um die Posten des Schatzmeisters oder der Beisitzer geht, könnte es mehrere Wahlgänge geben. Delegierte müssten sich mehrfach auf den Weg an die Urnen machen. Aber deswegen hat die SPD ja auch drei Tage vorgesehen, um alles unter Dach und Fach zu bringen.

Grüne haben geplante Landesdelegiertenkonferenz verschoben

Die Sozialdemokraten preisen ihr Modell als „wegweisend“. Ob sie Nachahmer finden, ist offen. Die anderen Parteien schauen jedoch gespannt zu.

Die Grünen haben ihre für Ende November geplante Landesdelegiertenkonferenz verschoben. Dort sollte die Abgeordnete Bettina Jarasch zur Spitzenkandidatin für die Berlin-Wahl gekürt und die Landesliste für die Bundestagswahlen aufgestellt werden. Ob die Corona-Lage den neuen Termin am 12. Dezember erlaubt, ist völlig offen. Für Teile der Grünen-Basis ist schon die Delegiertenkonferenz eine Zumutung, weil die Partei solche Entscheidungen üblicherweise bei Vollversammlungen aller Mitglieder trifft. Solche Formate erscheinen aber derzeit undenkbar.

Auch die AfD, die ihren für dieses Wochenende geplanten Landesparteitag samt der lange überfälligen Wahl eines neuen Vorstandes wieder einmal verschieben musste, interessiert sich für das SPD-Modell. Die rechte Oppositionspartei musste diesmal das Treffen wegen eines fehlenden Brandschutzkonzeptes absagen. Vorher hatten diverse Raumvermieter aus Sorge vor Übergriffen von AfD-Gegnern ihre Zusagen zurückgezogen. Da könnte der Einsatz digitaler Instrumente auch ohne Corona eine hilfreiche Option sein.