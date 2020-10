Corona in Berlin: Besserwisser von außen sorgen für Einigkeit im Senat

Michael Müller (SPD) ist kein Meister des Pokerface. Berlins Regierender Bürgermeister kann schlecht verbergen, wenn er sich ärgert. Das ist im politischen Geschäft, wo ja vieles auf den Schein ankommt, nicht immer hilfreich. Aber manchmal führt so ein gesunder Zorn dann doch zu einem guten Ende.

So geschah es am Dienstag, als der rot-rot-grüne Senat mal wieder über die Verschärfung der Corona-Regeln diskutieren musste. Die Infektionszahlen gehen ja schon seit einiger Zeit durch die Decke. Es war also klar, dass etwas geschehen muss. Aber was Müller und auch andere im Senat überaus wütend machte, waren die klugen Ratschläge, die die Hauptstadt aus anderen Bundesländern erreichten.

Allen voran Markus Söder, CSU-Ministerpräsident im Corona-Hotspotland Bayern, sah sich zum Berlin-Bashing bemüßigt, wie zuvor schon die Kanzlerin und auch der Bundesgesundheitsminister. Das klang fast so, als gäbe es nur in Berlin Bilder von nächtlichen Party-Aufläufen. Kaum jemand dachte mehr daran, dass es zuletzt in Frankfurt/M. und Stuttgart sogar regelrechte Straßenschlachten zwischen Polizisten und feiernden Kids gegeben hatte. Auch regionaltypische Spreader-Ereignisse wie fränkische Starkbierfeste und bayerische „Wirtshauswiesn“ wurden kaum so ausgiebig erörtert wie die Berliner Zustände. „Die sitzen nun mal alle in Berlin, deshalb schauen sie nur hierhin“, hieß es angefressen aus der rot-rot-grünen Koalition.

Müller war entsprechend geladen, als er am Dienstagabend vor die Presse trat. Es sei „unerträglich, wie einige hier Haltungsnoten vergeben“ und Leute, die sich sonst nicht für Berlin interessierten, plötzlich wüssten, was in Berlin los sei. Er referierte die neuen Infektionszahlen wichtiger Großstädte, um zu beweisen, dass Berlin keineswegs mit dem Problem allein dasteht. Und er nannte die Größenordnung aller Corona-Fälle in einem Bundesland im Verhältnis zur Bevölkerung. In Bayern seien das 530, in Berlin 417. „Wer kann hier mit dem Finger auf wen zeigen“, fragte Müller. In Berlin habe man an dem Problem gearbeitet und nicht „breitbeinig in Talkshows gesessen“, so Müller.

Der Zorn auf die Kritik von außen ließ Sozialdemokraten, Linke und Grüne die Reihen schließen. Also lobte Müller die konstruktive Zusammenarbeit im Senat. Die alte Regel, dass ein äußerer Feind dazu beiträgt, interne Differenzen zu überdecken, galt auch in dieser Woche. Denn eigentlich hatten sich vor allem Grüne und Linke, aber auch einige SPD-Leute über Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) geärgert. Sie habe sich nicht an die Absprache gehalten, hieß es, sondern mögliche schärfere Regeln über die Presse in die Debatte gebracht. „Unausgegoren“ und „eklektizistisch“ seien die Pläne, schimpften Senatsmitglieder, die Kalaycis Vorschläge bis Sonntagabend gar nicht offiziell kannten.

Aber weil man sich dann noch mehr über Söder & Co. ärgerte, stand nicht mehr Dilek Kalaycis Vorpreschen im Vordergrund. Für Kultursenator Klaus Lederer (Linke) war es beispielsweise wichtiger, nicht wieder die gerade mühsam erarbeiteten Hygienekonzepte für Theater und Konzertsäle umzuwerfen und alle Einrichtungen zu schließen, wie es Kalayci gern gehabt hätte. Für Linke und Grüne war es fast schon eine Frage der Ehre, die Vorschläge der Gesundheitssenatorin nicht einfach eins zu eins zu übernehmen. Schon aus „pädagogischen Gründen“ sei das notwendig gewesen, meinte ein Senator nach der Senatssitzung.

Gemeinsam verständigte sich der Senat dann auf einfache, harte und zeitlich befristete Regeln. Ab 23 Uhr ist alles dicht in Berlin: Restaurants, Spätis, Bars, Supermärkte, Clubs sowieso. Man darf gespannt sein, wie die Berliner ab diesen Sonnabend mit der epochalen Super-Sperrstunde umgehen.