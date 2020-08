Michael Müller: Exit-Option Bundestag?Der Regierende Bürgermeister sinniert über andere Aufgaben

In den Monaten vor Wahlen sind sie wieder zu zentralen, wenn auch übel beleumundeten Orten der Politik geworden: die Hinterzimmer. Klandestine Kammern, wo lichtscheue Gestalten verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit in den vorderen Gasträumen Posten „verschachern“ und Entscheidungen „ausmauscheln“. Hinter solchen Sprachbildern steht auch das populistische Misstrauen gegen angeblich abgehobene Eliten, gegen „die da oben“.

Davon abgesehen, dass dem Verb „mauscheln“ Antisemitismus anhaftet, weil so ursprünglich die vermeintlich unsauberen Absprachen jüdischer Geschäftsleute bezeichnet wurden, ist es an der Zeit, ein Loblied aufs Hinterzimmer zu singen.

Natürlich loten Parteigremien ihre Positionen und Personalvorschläge in vertraulichen Gesprächen aus. Wie das geht, hat ausgerechnet die SPD mit der Einigung auf den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gezeigt. Was passiert, wenn sich Politikerinnen solchen Runden verweigern, ist jetzt in Charlottenburg-Wilmersdorf zu beobachten. Dort kommt es nun wohl zur absurden Situation, dass die selbstbewusste Staatssekretärin Sawsan Chebli ihren Noch-Vorgesetzten, den Regierenden Bürgermeister Michael Müller, im Kampf um die Direktkandidatur der SPD zum Bundestag herausfordert. Da mag man sich die eisige Stimmung auf den Rathaus-Fluren kaum vorstellen, wenn sich die beiden begegnen.

Chebli fühlt sich ausgebremst durch Absprachen

Chebli fühlt sich ausgebremst durch Absprachen, an denen sie mangels Bedeutung und Präsenz in den führenden SPD-Zirkeln nicht beteiligt war. Es ist ihr gutes Recht, gegen Müller anzutreten. Politisch klug ist es nicht, und zwar weder für sie persönlich noch für die Berliner SPD.

Chebli übersieht, dass sie all jene gegen sich aufbringt, die seit Monaten an einer einigermaßen geräuschlosen Wachablösung in Berlins SPD arbeiten. Der schließlich einvernehmlich ausgehandelte Führungswechsel zu Franziska Giffey sieht vor, dem Regierenden Bürgermeister einen würdevollen Umstieg in den Bundestag zu ermöglichen. Die Partei hat keinen Grund, ihren langjährigen Spitzenmann abzustrafen. Dieser für die SPD existenzielle Prozess steht infrage, wenn persönliche Ansprüche über den lange abgewogenen Ausgleich gestellt werden.

Die 42-Jährige, die als eine Art Influencerin in Sachen Antidiskriminierung, sozialer Aufstieg und Einbindung von Migranten im Bundestag sicher besser aufgehoben wäre als im Roten Rathaus, agiert im Namen der Transparenz und gegen das Hinterzimmer. Für sie und ihre Ambitionen wäre es sicher besser gewesen, sich im Hinterzimmer Unterstützer zu suchen und sich als prominente Kandidatin einem anderen Wahlkreis anzubieten.

Das hat Müller im Interesse des Ganzen auch getan, nachdem Kevin Kühnert, immerhin Bundesvize der SPD, die Hand auf Müllers Heimat-Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg gelegt hat. So aber riskiert Chebli, nicht nur Müllers Karriere vorzeitig zu beenden, sondern vor allem ihre eigene.

Entscheiden müssen die gewählten Delegierten

Die Vorstellung, dass politische Beschlüsse stets im grellen Lichte vorzubereiten seien, ist in einer repräsentativen Demokratie Unsinn. Entscheiden müssen später ohnehin die gewählten Delegierten bei einem öffentlichen Parteitag. Davor ist es hilfreich, Punkte abzuwägen und Interessen auszugleichen.

Ein Mandat zu gewinnen, weil eine schmissige Rede eine mehr oder weniger willkürlich zusammengesetzte Mitgliederversammlung beeindruckt, ist nicht demokratischer, als in einem Aushandlungsprozess von verschiedenen Gruppen einer Partei ausgeschaut zu werden.

Kampfkandidaturen oder Urwahlen sind sinnvoll, wenn in Parteien keine weitgehende Einigkeit herrscht und die Akteure ihre Rollen nicht aufteilen wollen. Im Bund zeigt die Union, wozu es führt, wenn die führenden Personen keine gemeinsame Idee für die Zeit nach Merkel zustande bringen. Es wäre sicher besser für die Union, sie würden sich alle mal in einem Hinterzimmer treffen.