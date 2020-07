Millionen Euro für die Fußball-Europameisterschaft in Berlin

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) könnte eigentlich mit dieser Arbeitswoche zufrieden sein – wären da nicht die Holländer. Aber der Reihe nach.

Geisel konnte am Donnerstag öffentlichkeitswirksam Richtfest feiern. Die Berliner Polizei bekommt ein neues Trainingszentrum für Einsätze. Für mehr als 28 Millionen Euro entsteht an der Gallwitzallee in Steglitz alles, was die Beamten für Übungen brauchen. Vor allem eine Schießanlage. Das ist ein Problem, das der Innensenator schon seit Jahren mit sich herumschleppt. Denn einige Anlagen, in denen Berlins Polizisten das Schießen übten, hatten keine richtigen Luftabzugsanlagen. Wegen der Schadstoffe, die beim Schießen entstehen, ist das eine Gefahr für die Beamten. Ab 2021 soll nun die neue Anlage Abhilfe schaffen.

Berlin läuft sich ab 2022 für Fußball-EM warm

Ein anderes Thema war diese Woche auch Millionen Euro schwer, blieb aber von der Öffentlichkeit weitestgehend verborgen. Geisel – in seinem Zweitjob auch Sportsenator in Berlin – brachte nämlich seinen Plan für die Fußball-Europameisterschaft, die in vier Jahren in Deutschland stattfinden soll, durch den Senat. Dabei ging es immerhin um 47,1 Millionen Euro. Im Moment sind zwar wegen der Corona-Pandemie alle Sport-Großereignisse mit vielen Zuschauern verboten. Aber bis zur Euro 2024 ist ja noch etwas Zeit. Und Berlin will sich gut vorbereiten. Ab 2022 läuft sich die Stadt nämlich für die Großveranstaltung warm. Da muss das Geld jetzt schon bewilligt werden.

Spielort – vielleicht auch Finalort, das ist noch nicht entschieden – ist das Olympiastadion. Mit einem Fassungsvermögen von 70.033 Zuschauern, die der europäische Fußballverband Uefa genau ausgerechnet hat. Wieso nicht 70.000, sondern 33 Plätze mehr, bleibt vorläufig das Geheimnis der Uefa. Aber jeder Platz im Stadion zählt.

Jetzt ist es schon gefühlt eine Ewigkeit her, dass das Sommermärchen der WM 2006 Berlin verzauberte. Mit friedlichen Feiern auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor. Und einer deutschen Mannschaft, die für viele überraschend bis ins Halbfinale kam. Im Olympiastadion fand damals das legendäre Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien statt, mit dem Sieg der Deutschen im Elfmeterschießen. Und das Endspiel: Italien besiegte Frankreich. Lang, lang ist es her.

Weil die Uefa-Standards ständig weiterentwickelt werden, muss nun für die Euro 2024 erneut viel Geld in die Hand genommen werden, um das Areal auf Vordermann zu bringen. Dazu zählen neue Toiletten, Modernisierung von Kameratechnik, die Erneuerung der Zäune, Wlan im Stadion sowie die Sanierung der Außenfassade. Benötigt werden dafür 24,9 Millionen Euro. Aber auch für die Fans, die sich in der Stadt aufhalten werden, ist einiges geplant. So wird es auch wieder eine eigene Fan-Zone und ein Public Viewing geben.

Geisel ist schon bewusst, dass es in diesen Corona-Zeiten ein wenig merkwürdig anmutet, wenn man Millionen Euro für Großveranstaltungen beantragt. Aber: „Die Sportmetropole Berlin will nach der Corona-Krise an ihre bisherigen Erfolge anknüpfen. Um den Zeitplan halten zu können, müssen wir heute schon alle organisatorischen und finanziellen Absicherungen treffen, auch wenn wir in Berlin derzeit drängendere Probleme auf der Tagesordnung haben“, so Geisel.

Bleibt noch die offene Frage nach den Holländern. Die Uefa hat schon eine Internetseite für die Euro 2024 mit allen wichtigen Informationen eingerichtet. Mit dem Siegerpokal sind dort allerdings nicht die Gewinner der letzten EM, die Portugiesen, zu sehen. Sondern ausgerechnet der Dauerkonkurrent der Deutschen, die Niederländer. Die Holländer hatten die letzte EM in Deutschland 1988 gewonnen. Für die Niederländer und die Pandemie gilt dasselbe: Das soll sich nicht wiederholen.