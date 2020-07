In Berlins politischer Diskussion ist ein neuer alter Gegensatz en vogue: Die City steht gegen die Randbezirke und ihre Interessen.

Berlin ist eine riesige Stadt. Gar nicht so sehr, was die Einwohnerzahl angeht, wohl aber, was die Fläche betrifft. Über fast 900 Quadratkilometer erstreckt sich das Stadtgebiet. Als Groß-Berlin vor 100 Jahren entstand, war Deutschlands Hauptstadt nach Los Angeles die flächenmäßig größte Stadt der Welt.