Corona-Hotline ohne Information

Berlin. Ein Corona-Test ist ja an sich keine allzu komplizierte Sache. Zigtausendfach werden auf der Welt Menschen Stäbchen in den Rachen geschoben, die Proben in Labore geschickt und dort in wenigen Stunden ausgewertet. Für die Berliner Landespolitik haben sich die Tests jedoch schon lange als ein Problemthema erwiesen und tun das immer noch.

Zu Beginn der Krise wurden die schlichten Daten, wie viele Tests es denn in der Stadt gegeben habe und wie viele davon positiv ausgefallen seien, fast als Staatsgeheimnis behandelt. Ich musste mehrfach drängeln, bis es dazu Antworten gab. Dabei fand ich das immer einen ganz guten Indikator, um Risiken abzuschätzen. Dass selbst die allermeisten Menschen, die wegen des Verdachts einer Infektion zu einer Abklärungsstelle kamen, negativ waren, hat zumindest bei mir zur Beruhigung beigetragen.

Vielleicht behandelten die Behörden das Test-Thema so zögerlich, weil viele Menschen, die von Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt wurden, nie einen Test machen durften.

Corona in Berlin: Test-Kapazitäten längst nicht ausgelastet

Dabei ist das Problem mangelnder Analyse-Kapazitäten längst gelöst. Aber bis heute sind die Berliner Labors längst nicht ausgelastet mit den Tests, die in Berlin genommen werden. Daran haben auch die Drive-in-Teststellen in Neukölln und am Festplatz nichts geändert.

Vielleicht ist der zurückhaltende Umgang von Behörden und Politik mit Testergebnissen auch der Scheu geschuldet, laut zu sagen, wie wenige Menschen derzeit das Virus in sich tragen. 1,9 Prozent aller Tests fallen nach jüngsten Aussagen des Gesundheitsstaatssekretärs positiv aus aus. Und auch da wurden in der Regel besonders gefährdete Berufsgruppen untersucht oder Menschen, die Kontakt hatten zu Infizierten. Zwei von 100 in den Risikogruppen, das könnte bei manchen Skeptikern die Bereitschaft weiter senken, die Einschränkungen zu akzeptieren.

Erst spät beauftragte der Senat die Charité mit einem Testkonzept für Berlin. Das hat die Kommunikation nicht verbessert, denn die Universitätsklinik hat riesige Schwierigkeiten, aktuelle Anfragen zeitnah zu beantworten. Deshalb spricht jetzt die Senatsverwaltung für Wissenschaft über die Tests. Sie konnte vergangene Woche mitteilen, dass die ersten Reihen-Untersuchungen von 210 Menschen in ausgewählten Schulen und Kitas genau einen Fall ermittelt haben und keinen unter fast 600 weiteren freiwilligen Schülern und Pädagogen.

Wie Michael Müller seinem Kollegen Markus Söder nacheifert

Auch an der Spitze herrscht eine bemerkenswerte Verwirrung. Kaum hatte sich Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) für weitere „gezielte Tests“ ausgesprochen, verkündete der Regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD), man wolle in Berlin bald den bayerischen Weg einschlagen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) war, wie so oft in der Corona-Krise, forsch vorangeschritten und hatte allen Bürgern Tests auf Kosten des Freistaates zugesagt.

Dass die eigenen Wissenschaftler der Charité in ihrem Konzept solche anlasslosen Massen-Tests etwa für Schüler als wenig sinnvoll bezeichnen, störte Müller nicht bei seinem Versuch, Söder nachzueifern. Wenig überraschend, dass Müller am nächsten Tag wieder zurückruderte. So bleibt es dabei, dass sich zunächst das Kita-Personal und ab Mitte Juli zusätzlich die Lehrer auch ohne Symptome testen lassen dürfen.

Im Kommunikationswirrwarr hatte die Wissenschaftsverwaltung aber versäumt, die ersten Anlaufstellen für Corona-Fragen zu informieren, nämlich die Gesundheitsämter. Diese Woche meldete sich bei mir die Mitarbeiterin einer Corona-Hotline eines Berliner Bezirksamtes. Bei ihr riefen gerade viele Erzieherinnen an, die wissen wollten, wie das denn laufen solle mit den Tests. Ihnen habe jedenfalls niemand Bescheid gegeben. Ich habe dann die Pressemitteilung der Wissenschaftsverwaltung weitergeleitet. Und mich gewundert, was in der Krise immer noch schiefläuft.