Die Volksvertreter müssen wieder übernehmen

In der Krise wird durchregiert. Diese Erfahrung mussten in den vergangenen Tagen nicht nur die Bürger machen. Kaum ein Tag verging in den Wochen der Corona-Pandemie, an dem wir nicht mit neuen massiven Einschränkungen von Rechten erwachten oder inzwischen verschiedene Lockerungsübungen unter allerlei Auflagen erleben. Besonders hart traf der im Kern natürlich nachvollziehbare Verordnungseifer diejenigen, deren Aufgabe es ist, das Handeln der Regierung zu kontrollieren.

Noch nie habe ich in meiner Reporterlaufbahn eine derartige Einigkeit im Berliner Abgeordnetenhaus erlebt. Die Volksvertreter monieren quer durch alle sechs Fraktionen die Art und Weise, wie der Senat mit ihnen umgesprungen ist. Wochenlang beschloss der Regierungsapparat Corona-Eindämmungsverordnungen in dem grundsätzlich richtigen Bestreben, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. In allen Talkshows wurde ausgiebig erörtert, ob dieses nun zu weit ginge oder jenes zu lasch sei. „Das ist in hohem Maße bedenklich“ Nur im Berliner Parlament kam diese Diskussion viel zu kurz. Wochenlang hielt es der Senat nicht für nötig, den Volksvertretern die Verordnungen auch nur zuzuleiten. „Selbst wenn sich die Bundesrepublik Deutschland eines Angriffskrieges ausgesetzt sähe, hätten wir mehr parlamentarische Demokratie, als wir es derzeit bundesweit durch die Entscheidungen von 16 Ministerpräsidenten erleben. Das ist in hohem Maße bedenklich“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Torsten Schneider, bei der letzten Plenarsitzung unter dem Beifall der Kollegen. Als sich dann endlich der Rechtsausschuss in einer Sondersitzung das Recht nahm, über die Einschränkungen des Versammlungsrechts und der Religionsausübung, zwei elementare Grundrechte, zu diskutieren, hatte auch das zunächst keine Folgen. Dabei war das Votum eindeutig. Alle sechs Fraktionen wollen die Teilnehmer-Obergrenze bei politischen und religiösen Versammlungen aufheben. Folgen hat das zunächst keine. Der Senat bleibt dabei, dies frühestens im Juni tun zu wollen. Nun gehört das Fingerhakeln zwischen Exekutive und Legislative zur Demokratie. Aber dass jetzt die eine Gewalt, das Parlament, weitgehend ausgeschaltet war, kann noch sehr unangenehme Folgen haben. Darauf hat auch Torsten Schneider, studierter Jurist, im Plenum hingewiesen. Er erwähnte die „Wesentlichkeitstheorie“ des Bundesverfassungsgerichts: „Profanisiert gesprochen, besagt sie Folgendes: Je tiefer Eingriffe in Grundrechte stattfinden, umso zwingender ist, dass sie ausschließlich vom Parlament vorgenommen werden.“ In Deutschland wären die Bundesländer die Adressaten der Klagen Diese Theorie haben inzwischen natürlich auch andere Juristen entdeckt. Sie vertreten Personen, Unternehmen oder Gruppen, die gegen Corona-Einschränkungen vor Gericht ziehen, sich den erlittenen Schaden ersetzen lassen wollen. Die „Anwaltsindustrie“ bereite weltweit Klagen vor gegen Staaten, war jüngst zu lesen. In Deutschland wären die Bundesländer die Adressaten solcher Klagen, weil sie im Föderalismus die Einschränkungen erlassen haben. Die These ist nun, dass diese Kläger umso größere Erfolgsaussichten haben, je weniger die Parlamente die verhängten Regeln diskutieren und abwägen konnten. Noch hat Berlins Parlament aber eine wirksame Waffe in der Hand. Denn die Regierung braucht Geld, darüber entscheiden die Volksvertreter. Solange der Nachtragsetat nicht abgesegnet ist, verfügen die Abgeordneten über ein starkes Druckmittel. Das musste auch der Finanzsenator erfahren. Matthias Kollatz wollte sich mit dem Nachtragshaushalt ermächtigen, einzelne Ausgaben von bis zu 100 Millionen Euro ohne Erlaubnis des Parlaments tätigen zu dürfen. Bisher lag die Obergrenze für das freihändige Agieren bei fünf Millionen Euro. Einen solchen Freibrief, so versicherten führende Koalitionsparlamentarier, werde es nicht geben. Dann könnte man das Parlament gleich in die Ferien schicken.