Das normale Leben kehrt ja nun so allmählich zurück. Auch die Politik nimmt wieder Fahrt auf. Ausschüsse tagen wieder, Abgeordnete wagen sich tageweise in ihre Büros, Beamte kehren zurück in die Amtsstuben. Das ist auch nötig. Denn die wirklich schwierigen Entscheidungen stehen den Verantwortlichen noch bevor, wenn es um die Kosten der Corona-Krise gehen wird.

Gleichwohl fällt die Lockerung für den politischen Betrieb sehr unvollständig aus. Unten, für die lokalen Gliederungen der Parteien und für Bürgerversammlungen, ist keine Öffnung in Sicht. Das Versammlungs- und Veranstaltungsverbot bringt die Parteien allmählich in die Bredouille. In nicht allzu ferner Zeit müssen sie Kandidaten aufstellen für die Wahlen in Berlin und im Bund, die im Herbst 2021 vorgesehen sind.

Das klingt weit weg. Aber die zeitlichen Vorläufe verlangen, dass rund ein Jahr zuvor der Aufstellungsprozess der Bewerber von unten nach oben beginnt. Spätestens im Herbst müsste man Parteitage auf der Bezirksebene einberufen, heißt es aus der Berliner SPD. Ob es dann erlaubt sein wird, hunderte Menschen stundenlang in einem Kongresssaal einzupferchen, steht in den Sternen. In der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf, die schon längst einen neuen Vorstand gewählt haben wollte, denken sie schon darüber nach, ihren Kreisparteitag in der Sömmeringhalle abzuhalten.

Die Probleme treffen alle Parteien

Der Stillstand auf allen Ebenen nervt vor allem jene, die eigentlich zum Zuge kommen sollten. Interims-Führungen lotsen jetzt die Parteien durch die Krise. So wie in der Bundes-CDU, wo die längst abgetretene Annegret Kramp-Karrenbauer weiter das Ruder führt und die Nachfolgekandidaten mehr oder weniger erfolgreich um Aufmerksamkeit buhlen.

Auch in der Berliner SPD stünde der Wechsel an. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller wollte mehr oder weniger freiwillig seinen Nebenjob als Landesvorsitzender aufgeben. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Fraktionschef Raed Saleh sollten übernehmen. Sie wollten die Spitzenkandidatur für Giffey vorbereiten, das Programm der Berliner SPD an die neue Führung anpassen und nicht zuletzt für Müller einen ehrenvollen Übergang in den Bundestag organisieren. Das liegt jetzt alles auf Eis.

Die Probleme treffen das gesamte politische Spektrum. Die AfD bräuchte vier Parteitage bis zum nächsten Herbst, um sich für die Wahlen aufzustellen. Wo und wie die stattfinden sollen, weiß niemand. So richtet sich Not-Landeschef Nicolaus Fest darauf ein, auch ohne Votum der Basis erstmal weiterzumachen. Es reißt sich auch niemand um diesen Posten.

Kann man das Parteiengesetz Pandemie-tauglich machen?

Die Grünen versammeln ihre Mitglieder zwar eifrig zu allen möglichen Online-Parteiausschüssen. Aber echte Parteitage sind das nicht. Denn bisher ist im Parteiengesetz nicht vorgesehen, Parlamentskandidaten online zu wählen. Dafür sind Versammlungen von Menschen an realen Orten vorgeschrieben. Sonst könnte jeder unterlegene Bewerber die Ergebnisse anfechten, was sogar die Wahlen in Berlin und im Bund gefährden könnte. „Die Parteien kommen in Teufels Küche, wenn sie sich hier auf rechtlich unsicheres Terrain begeben“, warnt ein Christdemokrat.

Darum wird jetzt darüber nachgedacht, ob man nicht im Bundestag versuchen solle, das Parteiengesetz zu ändern, es sozusagen Pandemie-tauglich zu machen. Denn im schlimmsten Fall rutschen die dringenden Termine für die Kandidaten-Nominierung im Herbst genau in eine zweite Corona-Welle hinein. Dann wäre die Politik wirklich in Not.

Demokratie beginnt ja nicht in den Parlamenten und schon gar nicht in den Talkshows. Sondern ganz unten an der Basis. Daher sollten sich die Oberen dringend Gedanken machen über einen Schutzschirm für die Demokratie in Berlin. Es muss auch in der Krise sichergestellt sein, dass Entscheidungen von unten nach oben durchgetragen werden können.